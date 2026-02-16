Antena3
¿Otro empate? Francisco presiona con 22 aciertos y Alejandro se la juega en El Rosco

Los dos concursantes han protagonizado un duelo trepidante y con un desenlace muy igualado luchando por un bote de 136.000 euros.

Alberto Mendo
Este duelo en El Rosco ha confirmado que las fuerzas entre Alejandro y Francisco están muy igualadas, aunque desplegando estrategias diferentes. El madrileño ha comenzado la prueba, principalmente por el impulso de veinte segundos logrado en el ¿Dónde Están? tras el pinchazo de su rival.

Alejandro logra rectificar a tiempo en el ¿Dónde Están?: ¡un pleno suspirando!

Los marcadores han estado muy parejos durante la mitad de la primera vuelta, pero Francisco ha vuelto a pegar un acelerón para completarla con 20 aciertos y sumar dos más en ese mismo turno. En esta ocasión, Alejandro ha tenido una gran reacción para quedarse a sólo dos letras de su rival.

Francisco, al que ya sólo le quedaban cuatro segundos, se ha plantado con ese 22-20 parcial. Por lo tanto, Alejandro ha decidido el desenlace con su última jugada. ¡Descubre el final de este intenso Rosco en el vídeo!

