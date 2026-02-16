Para 4 personas
Arguiñano: "Están todos deseando probar estas pencas de jamón y queso con salsa española"
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta sencilla de pencas de jamón y queso, enriquecidas con una salsa española con la que puedes acompañar infinidad de recetas.
Después de cocer las pencas y antes de rebozarlas, sécalas muy bien con papel absorbente o un paño limpio. La humedad es el enemigo del rebozado crujiente.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 pencas de acelga (grandes)
- 4 lonchas de queso gruesas
- 4 lonchas de jamón cocido gruesas
- Harina y huevo batido (para rebozar)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para la salsa española:
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 pimiento verde
- 1 cucharada de harina
- 125 ml de vino blanco
- 500 ml de caldo de carne oscuro
- 4 cucharadas de salsa de tomate
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Para hacer la salsa española, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela. Trocea la cebolla (pelada), la zanahoria y el pimiento verde e introduce todo en la cazuela. Sazona, rehoga y deja pochar durante 12-15 minutos, hasta que se doren bien (remueve de vez en cuando). Agrega una cucharada de harina y rehógala brevemente. Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol. Añade la salsa de tomate y el caldo. Deja reducir a fuego suave durante 25 minutos aproximadamente. Tritura con la batidora hasta obtener una salsa fina. Reserva.
Lava las pencas y retira los hilos con ayuda de una puntilla. Pon abundante agua en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce las pencas. Sazona, tapa y cuécelas durante 15 minutos (aproximadamente). Retira las pencas a un plato y deja que se atemperen.
Corta las lonchas de jamón y queso en 2 trozos cada una. Empareja las pencas y corta cada pareja en 2 porciones (te saldrán 8 trozos de jamón y queso y 16 trozos de penca).
Para rellenar las pencas, extiende la mitad de pencas sobre la tabla de cocina, cubre cada una con un trozo de jamón y uno de queso, y tápalas con el resto de los trozos de penca.
Calienta abundante aceite en una sartén. Pasa las pencas rellenas por harina y huevo y fríelas (por tandas) a fuego medio por los dos lados, hasta que estén doradas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.
Sirve la salsa española en el fondo del plato y coloca encima 2 pencas rebozadas por ración. Decora el plato con una hojita de perejil.
