Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Arguiñano: "Están todos deseando probar estas pencas de jamón y queso con salsa española"

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta sencilla de pencas de jamón y queso, enriquecidas con una salsa española con la que puedes acompañar infinidad de recetas.

Receta completa de pencas de jamón y queso con salsa española

Receta completa de pencas de jamón y queso con salsa española

Publicidad

Después de cocer las pencas y antes de rebozarlas, sécalas muy bien con papel absorbente o un paño limpio. La humedad es el enemigo del rebozado crujiente.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 pencas de acelga (grandes)
  • 4 lonchas de queso gruesas
  • 4 lonchas de jamón cocido gruesas
  • Harina y huevo batido (para rebozar)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil

Para la salsa española:

  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 pimiento verde
  • 1 cucharada de harina
  • 125 ml de vino blanco
  • 500 ml de caldo de carne oscuro
  • 4 cucharadas de salsa de tomate
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal

Elaboración

Para hacer la salsa española, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela. Trocea la cebolla (pelada), la zanahoria y el pimiento verde e introduce todo en la cazuela. Sazona, rehoga y deja pochar durante 12-15 minutos, hasta que se doren bien (remueve de vez en cuando). Agrega una cucharada de harina y rehógala brevemente. Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol. Añade la salsa de tomate y el caldo. Deja reducir a fuego suave durante 25 minutos aproximadamente. Tritura con la batidora hasta obtener una salsa fina. Reserva.

Lava las pencas y retira los hilos con ayuda de una puntilla. Pon abundante agua en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce las pencas. Sazona, tapa y cuécelas durante 15 minutos (aproximadamente). Retira las pencas a un plato y deja que se atemperen.

Corta las lonchas de jamón y queso en 2 trozos cada una. Empareja las pencas y corta cada pareja en 2 porciones (te saldrán 8 trozos de jamón y queso y 16 trozos de penca).

Para rellenar las pencas, extiende la mitad de pencas sobre la tabla de cocina, cubre cada una con un trozo de jamón y uno de queso, y tápalas con el resto de los trozos de penca.

Calienta abundante aceite en una sartén. Pasa las pencas rellenas por harina y huevo y fríelas (por tandas) a fuego medio por los dos lados, hasta que estén doradas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.

Sirve la salsa española en el fondo del plato y coloca encima 2 pencas rebozadas por ración. Decora el plato con una hojita de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

Polémica tuit Echenique, sexo Vox

Pablo Echenique publica y borra un controvertido tuit sobre los votantes de Vox y sus preferencias sexuales: "Me pone de los nervios"

Secuestro en Murcia.

La mejor amiga de Salma, la mujer secuestrada 2 años en Murcia: "Cuando le destrozó el ojo me dijo que se había caído por las escaleras"

Sinem Ünsal, la protagonista de En tierra lejana, irrumpe en La ruleta de la suerte con un mensaje muy especial

Sinem Ünsal, la protagonista de En tierra lejana, irrumpe en La ruleta de la suerte con un mensaje muy especial

Hummus de lentejas con crudités
Para 4 personas

Un aperitivo rápido, fácil, ligero y saludable de Joseba Arguiñano: hummus de lentejas con crudités

Juan Soto Ivars
Homofobia

Polémica por la detención del cabecilla de una banda que engañaba, agredía y robaba a homosexuales: "Era un odio absoluto"

Receta completa de pencas de jamón y queso con salsa española
Para 4 personas

Arguiñano: "Están todos deseando probar estas pencas de jamón y queso con salsa española"

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta sencilla de pencas de jamón y queso, enriquecidas con una salsa española con la que puedes acompañar infinidad de recetas.

Análisis electoral de Aragón.
GOBIERNO ARAGÓN

La advertencia de la politóloga Carmen Lumbierres: Vox bloqueará gobiernos y Azcón no será presidente

La fragmentación del voto y el auge de la extrema derecha han dibujado en Aragón un escenario político complejo, con la mirada puesta ya en unas futuras elecciones generales. La gran incógnita es si el resultado autonómico puede anticipar lo que sucederá a nivel nacional.

Mesa de socialistas.

Juan Lobato: "Felipe González les está diciendo a los electores que vuelvan al PSOE cuando cambie la situación"

Huelga de médicos

La doctora Raquel Carrillo niega a la ministra de Sanidad sobre la huelga de médicos: "Está muy claro lo que pedimos, ella lo sabe"

Cayetano

Cayetano Martínez de Irujo desvela cómo está la relación con sus hermanos: "Con Carlos me llevo bien y con Eugenia también"

Publicidad