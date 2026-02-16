Antena3
Mejores momentos | 16 de febrero

La ‘puñalada’ de Alejandro y Francisco a Roberto Leal: “Lo cruel ha sido no acertar esta canción”

El duelo entre los dos concursantes ha quedado desierto, por lo que Francisco pierde su imbatibilidad en La Pista pese a que Alejandro tampoco haya ganado.

Alberto Mendo
Roberto Leal se ha llevado una gran decepción con Alejandro y con Francisco en La Pista. El presentador ha dado paso a su duelo muy ilusionado por la canción que les tocaba. “Qué recuerdos”, ha afirmado, y no sólo se refería a que era del año 2018. Muchos lo han comprendido cuando ha sonado el primer fragmento, aquellos que ya han reconocido ‘Lo malo’, de Aitana y Ana Guerra.

Sin embargo, los dos concursantes se han quedado en blanco. Incluso ha asegurado que no han oído nunca este tema, algo que han reiterado pese a escuchar un poco más de música. Comprobando su bloqueo, Roberto ha aportado algo de ayuda con otro dato: “Se quedó a las puertas de representarnos en Eurovisión”. Nada iba a poder remediar que Francisco perdiera su imbatibilidad en la prueba, dejando su estadística en cuatro victorias seguidas, entre ellas tres plenos.

1-fuerte

Francisco sigue con su buena racha en La Pista

Rizando el rizo, tampoco han descifrado el título a partir de ‘Lo maligno’. “Lo cruel ha sido no acertar esta canción para servidor”, ha afirmado Roberto. Como hay que ver para creer, ¡dale al play!

