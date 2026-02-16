Antena3
Mejores momentos | 16 de febrero

Esmeralda Moya “se regodea” al ganar a Miguel Lago en La Pista con ‘La flaca’

La actriz se ha quitado la espinita del pasado programa, cuando perdió por primera vez en todas sus visitas a Pasapalabra.

Alberto Mendo
Publicado:

El segundo duelo entre Esmeralda Moya y Miguel Lago en La Pista tenía todos los ingredientes para ser de alto voltaje. “Soy una picada”, ha reconocido la actriz, que en el pasado programa perdió por primera vez en todas sus visitas a Pasapalabra. Por el otro lado, el cómico estaba dispuesto a volver a ponérselo difícil.

Ambos invitados han viajado al año 1996 y lo que se han encontrado es un temazo tan conocido que parecía un regalo para el más rápido con el pulsador. Esmeralda ha logrado el turno y se ha gustado con ‘La flaca’. “Encima se regodea”, ha comentado Roberto Leal, tratando de picar a Miguel.

La actriz ha hecho pleno y, de paso, ha vuelto a la senda de sus victorias. “Ya no tengo espinita”, ha afirmado. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!

Mejores momentos | 16 de febrero

