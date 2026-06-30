Lagarto con guindillas fritas y ensalada, de Arguiñano: "Una carne magra extraordinaria, delgadita y fina"

Debido al intenso sabor natural de esta carne, no requiere de marinados complejos ni de salsas pesadas. Lo recomendable son acompañamientos sencillos.

Ingredientes, para 4 personas

800 g de lagarto (cerdo ibérico)

3 dientes de ajo

200 g de guindillas frescas

1 lechuga

1 cebolleta

Vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Lagarto con guindillas fritas y ensalada | antena3.com

Elaboración

Pela 3 dientes de ajo, trocea, colócalos en el mortero, agrega una pizca de sal y májalos bien. Vierte un chorro de aceite (3-4 cucharadas) y mezcla bien.

Corta la carne de cerdo en tiras y ponlas en un bol grande. Sazónalas y vierte el majado por encima. Mezcla bien y deja macerar durante 10-15 minutos.

Sazónalas y vierte el majado por encima | antena3.com

Calienta 8-10 cucharadas de aceite en otra sartén. Introduce las guindillas y fríelas durante 2 minutos. Retíralas a un plato. Sazona y reserva.

Introduce las guindillas y fríelas | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Fríe la carne a fuego vivo hasta que se dore bien, unos 4-5 minutos. Espolvorea con perejil picado.

Fríe la carne a fuego vivo | antena3.com

Limpia la lechuga hoja por hoja, trocéala y ponlas en un bol. Agrega la cebolleta cortada en juliana fina. Aliña a tu gusto, con aceite, vinagre y sal.

Sirve las tiras de lagarto en el plato, acompaña con las guindillas fritas y con la ensalada de lechuga. Decora el plato con una hojita de perejil.

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