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Para 4 personas

Lagarto con guindillas fritas y ensalada, de Arguiñano: "Una carne magra extraordinaria, delgadita y fina"

Esta carne se puede hacer también en la parrilla también a fuego fuerte y no tarda nada. "Es un bocado de 10", reconoce Karlos Arguiñano mientras se deshace en halagos a este tipo de carne.

Lagarto con guindillas fritas y ensalada, de Arguiñano: "Una carne magra extraordinaria, delgadita y fina"

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Debido al intenso sabor natural de esta carne, no requiere de marinados complejos ni de salsas pesadas. Lo recomendable son acompañamientos sencillos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 800 g de lagarto (cerdo ibérico)
  • 3 dientes de ajo
  • 200 g de guindillas frescas
  • 1 lechuga
  • 1 cebolleta
  • Vinagre
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Lagarto con guindillas fritas y ensalada
Ingredientes Lagarto con guindillas fritas y ensalada | antena3.com

Elaboración

Pela 3 dientes de ajo, trocea, colócalos en el mortero, agrega una pizca de sal y májalos bien. Vierte un chorro de aceite (3-4 cucharadas) y mezcla bien.

Corta la carne de cerdo en tiras y ponlas en un bol grande. Sazónalas y vierte el majado por encima. Mezcla bien y deja macerar durante 10-15 minutos.

Sazónalas y vierte el majado por encima
Sazónalas y vierte el majado por encima | antena3.com

Calienta 8-10 cucharadas de aceite en otra sartén. Introduce las guindillas y fríelas durante 2 minutos. Retíralas a un plato. Sazona y reserva.

Introduce las guindillas y fríelas
Introduce las guindillas y fríelas | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Fríe la carne a fuego vivo hasta que se dore bien, unos 4-5 minutos. Espolvorea con perejil picado.

Fríe la carne a fuego vivo
Fríe la carne a fuego vivo | antena3.com

Limpia la lechuga hoja por hoja, trocéala y ponlas en un bol. Agrega la cebolleta cortada en juliana fina. Aliña a tu gusto, con aceite, vinagre y sal.

Sirve las tiras de lagarto en el plato, acompaña con las guindillas fritas y con la ensalada de lechuga. Decora el plato con una hojita de perejil.

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