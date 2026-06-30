Para 4 personas
Lagarto con guindillas fritas y ensalada, de Arguiñano: "Una carne magra extraordinaria, delgadita y fina"
Esta carne se puede hacer también en la parrilla también a fuego fuerte y no tarda nada. "Es un bocado de 10", reconoce Karlos Arguiñano mientras se deshace en halagos a este tipo de carne.
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Debido al intenso sabor natural de esta carne, no requiere de marinados complejos ni de salsas pesadas. Lo recomendable son acompañamientos sencillos.
Ingredientes, para 4 personas
- 800 g de lagarto (cerdo ibérico)
- 3 dientes de ajo
- 200 g de guindillas frescas
- 1 lechuga
- 1 cebolleta
- Vinagre
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pela 3 dientes de ajo, trocea, colócalos en el mortero, agrega una pizca de sal y májalos bien. Vierte un chorro de aceite (3-4 cucharadas) y mezcla bien.
Corta la carne de cerdo en tiras y ponlas en un bol grande. Sazónalas y vierte el majado por encima. Mezcla bien y deja macerar durante 10-15 minutos.
Calienta 8-10 cucharadas de aceite en otra sartén. Introduce las guindillas y fríelas durante 2 minutos. Retíralas a un plato. Sazona y reserva.
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Fríe la carne a fuego vivo hasta que se dore bien, unos 4-5 minutos. Espolvorea con perejil picado.
Limpia la lechuga hoja por hoja, trocéala y ponlas en un bol. Agrega la cebolleta cortada en juliana fina. Aliña a tu gusto, con aceite, vinagre y sal.
Sirve las tiras de lagarto en el plato, acompaña con las guindillas fritas y con la ensalada de lechuga. Decora el plato con una hojita de perejil.
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