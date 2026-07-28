Karlos Arguiñano: receta de pastel de patata y carne a la boloñesa

Esta receta es muy sencilla de hacer y una gran opción para conseguir un plato contundente y diferente.

Ingredientes, para 4 personas

5 patatas

500 g de carne picada (mitad ternera, mitad cerdo)

1 cebolla

2 zanahorias

1 rama de apio

2 dientes de ajo

100 ml de leche

2 huevos

200 ml de salsa de tomate

100 ml de vino blanco

100 g de queso mozzarella rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 cucharadita de orégano

Perejil

Paso a paso:

Llena una cazuela con abundante agua y ponla a calentar. Pela las patatas, córtalas en trozos e incorpóralas al agua. Añade sal, tapa la cazuela y deja que se cuezan a fuego medio durante unos 20 minutos. Cuando estén tiernas, escúrrelas y pásalas por un pasapurés hasta obtener una textura uniforme. Agrega la leche y los huevos previamente batidos, salpimienta y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.

Condiméntalo con sal y pimienta, y mezcla bien. | antena3.com

Calienta una sartén amplia con 4 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala en dados pequeños y sofríela durante 4-5 minutos. A continuación, pela los dientes de ajo y pícalos en daditos. Pela las zanahorias, córtalas en laminas finas y lava la rama de apio antes de picarla en dados. Incorpora todas las hortalizas a la sartén, sazónalas y rehógalas durante 10-12 minutos.

Incorpóralas las hortalizas a la sartén, sazona y rehógalas | antena3.com

Añade la carne picada, salpimiéntala y remueve para mezclarla con las verduras. Cocina el conjunto durante 3-4 minutos, vierte el vino blanco y deja que hierva unos instantes. Incorpora el orégano y la salsa de tomate, y continúa la cocción durante 5-6 minutos, hasta que el líquido se haya evaporado por completo.

Añade las carnes, salpimiéntalas, mezcla bien y cocínalas un poco | antena3.com

Forra el interior de un molde redondo desmontable con papel de horno. Extiende en la base la mitad del puré de patata, reparte encima el relleno de carne, espolvorea el queso y cubre con el resto del puré. Introduce el pastel en el horno, previamente precalentado a 200ºC, y hornéalo durante 20 minutos. Una vez listo, deja que repose unos minutos.

Cubre la base del molde con la mitad del puré de patata, reparte encima la carne | antena3.com

Desmolda el pastel con cuidado, córtalo en porciones y sírvelo. Finaliza decorando al gusto.