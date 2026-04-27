Para 4 personas
Solomillo de cerdo al Oporto con zanahorias con el toque de Karlos Arguiñano: "Una receta para triunfar"
La salsa queda tan deliciosa que el chef asegura: "Ya me gustaría que lo que estoy oliendo yo os llegara en casa". ¡Toma nota!
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Ingredientes, para 4 personas
- 2 solomillos de cerdo
- 2 cebolletas
- 1 zanahoria
- 2 dientes de ajo
- 300 g de zanahoria baby fresca
- 250 ml de vino de Oporto
- 200 ml de caldo de carne
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta negra
- 5-6 ramas de tomillo fresco
- perejil
Elaboración
Retira la grasa y las telillas de los solomillos y corta cada uno en 8 medallones (un poco gruesos). Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los medallones, introdúcelos en la sartén y séllalos a fuego vivo 1 minuto por cada lado, hasta que cojan color. Retíralos a un plato.
Para la salsa, pela y pica las cebolletas, la zanahoria y los ajos. Pon a pochar las hortalizas en la misma sartén, en la grasita que ha quedado. Añade más aceite si es necesario. Sazona y cocina a fuego moderado durante 6-8 minutos, hasta que se ablanden. Vierte el vino, el caldo y las ramas de tomillo. Cuando las hortalizas estén bien pochadas, añade el tomillo, el vino de Oporto y el caldo y deja que reduzca a fuego moderado durante 15-18 minutos. Retira las ramas de tomillo, pasa todo a un vaso batidor y tritura hasta que quede una salsa fina.
Vuelve a poner la salsa en la sartén. Desglasa la que haya quedado en la jarra con un poco de agua y añádela. Introduce los medallones de solomillo y deja que hierva el conjunto durante 2-3 minutos.
Pon a hervir en un cazo abundante agua con una pizca de sal. Introduce las zanahorias baby y cuécelas durante 3 minutos aproximadamente. Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, introduce las zanahorias y saltéalas durante 3 minutos aproximadamente. Espolvorea con perejil picado.
Sirve 4 medallones por ración y salsea al gusto. Acompaña con las zanahorias baby y decora con unas florecitas de tomillo y una rama de perejil.
Trucos de Arguiñano
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Consejo
Si usas tomillo fresco, y quieres un aroma sutil, añade la rama entera y retírala al final. Si buscas intensidad, peina la rama a contrapelo para soltar las hojas pequeñas.
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