¿Te animas con la cocina italiana? Arguiñano te enseña a hacer ossobuco con polenta

El ossobuco es una carne muy sabrosa y blandita que enamora a cualquiera. Un consejo muy útil a la hora de cocinarlo es hacer unos cortes en los bordes de la carne con un cuchillo para que no se deforme durante la cocción.

Ingredientes para 4 personas

4 ossobucos de 200 g cada uno

200 g de polenta amarilla

2 zanahorias

1 cebolla grande

1 rama de apio

500 ml de leche

50 g de mantequilla

100 ml de nata líquida

1 diente de ajo

50 ml de vino blanco seco

Aceite de oliva virgen extra

Harina

Sal

Pimienta

1 hoja de laurel

1 rama de romero

2 ramas de tomillo

¼ de cucharadita de moscada

Perejil

Paso a paso:

Pon a calentar una sartén amplia con seis cucharadas de aceite. Salpimienta los ossobucos, enharínalos ligeramente y dora dos piezas por los dos lados para sellarlas. Retíralas y guárdalas. Repite lo mismo con los otros dos ossobucos.

Dora los ossobucos | antena3.com

Después, calienta una olla rápida con cuatro cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala en dados e incorpórala. Añade también la rama de apio cortada en rodajas y las zanahorias, previamente peladas y laminadas. Sazona las verduras y cocínalas a fuego medio durante unos 10 minutos.

Incorpora los ossobucos a la olla, vierte el vino y deja que hierva unos instantes. Cubre la carne con agua, añade la hoja de laurel, la rama de romero y unas ramas de tomillo. Ajusta el punto de sal, cierra la olla y cocina durante 30 minutos desde que la válvula alcance la presión. Cuando la carne esté lista, retírala y reserva. Elimina el exceso de grasa de la salsa y tritúrala con una batidora eléctrica hasta obtener una textura fina.

Añade la hoja de laurel, la rama de romero y las ramas de tomillo | antena3.com

Para preparar la polenta, calienta la leche en una cazuela. Añade la nata, la mantequilla y un diente de ajo pelado y ligeramente aplastado. Sazona, incorpora una pizca de nuez moscada y agrega la polenta. Remueve constantemente hasta que espese, lo que llevará entre uno y dos minutos, hasta conseguir una mezcla homogénea. Por último, añade un poco de perejil picado y mézclalo.

Sazona y agrega la nuez moscada y la polenta | antena3.com

En el momento de servir, coloca un aro de emplatar en el centro de cada plato y rellénalo con la polenta. Retira el molde con cuidado, sitúa un ossobuco sobre la base de polenta y cúbrelo con la salsa. Repite el proceso hasta completar las cuatro raciones y decora cada plato con unas hojas de perejil.

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