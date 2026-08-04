El toque italiano de Karlos Arguiñano: chuletas de cerdo a la pizzaiola

Karlos Arguiñano ha elaborado una rica receta con aroma italiano, unas chuletas de cerdo a la pizzaiola.

“Una receta que huele rica” ha asegurado el cocinero, toda una deliciosa bomba en la que se incluyen la albahaca o el queso mozzarella para darle ese sabor tan típico de Italia. Karlos Arguiñano ha explicado el curioso nombre de la receta y sus recuerdos del sabor de la comida italiana.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas