Sencillo y delicioso
El toque italiano de Karlos Arguiñano: chuletas de cerdo a la pizzaiola
El cocinero ha elaborado una receta deliciosa de carne con la salsa que sobraba de las pizzas en Italia, de ahí el nombre de la exquisita receta.
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Karlos Arguiñano ha elaborado una rica receta con aroma italiano, unas chuletas de cerdo a la pizzaiola.
“Una receta que huele rica” ha asegurado el cocinero, toda una deliciosa bomba en la que se incluyen la albahaca o el queso mozzarella para darle ese sabor tan típico de Italia. Karlos Arguiñano ha explicado el curioso nombre de la receta y sus recuerdos del sabor de la comida italiana.
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