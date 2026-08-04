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El toque italiano de Karlos Arguiñano: chuletas de cerdo a la pizzaiola

El cocinero ha elaborado una receta deliciosa de carne con la salsa que sobraba de las pizzas en Italia, de ahí el nombre de la exquisita receta.

El toque italiano de Karlos Arguiñano: chuletas de cerdo a la pizzaiola

El toque italiano de Karlos Arguiñano: chuletas de cerdo a la pizzaiola

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano ha elaborado una rica receta con aroma italiano, unas chuletas de cerdo a la pizzaiola.

“Una receta que huele rica” ha asegurado el cocinero, toda una deliciosa bomba en la que se incluyen la albahaca o el queso mozzarella para darle ese sabor tan típico de Italia. Karlos Arguiñano ha explicado el curioso nombre de la receta y sus recuerdos del sabor de la comida italiana.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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