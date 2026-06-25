Una receta muy equilibrada de Karlos Arguiñano: arroz con salmonetes

Si quieres, puedes pedir en la pescadería que te limpien los salmonetes y que te guarden las cabezas y las espinas.

Para rallar, elige tomates bien maduros y rojos.

Si quieres, puedes dejar enfriar el aceite confitado con lo restos de pescado dentro durante 1 hora aproximadamente y después, colarlo. Esto aumentará aún más el sabor a salmonete.

Ingredientes, para 4 personas

4 salmonetes

400 g de arroz

1 cebolleta

1 tomate

1 l de caldo para paella

2 yemas de huevo

1 cucharada de zumo de limón

100 ml de aceite de oliva suave

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Arroz con salmonetes | antena3.com

Elaboración

Saca los lomos de los salmonetes con un cuchillo bien afilado y reserva las cabezas y las espinas.

Para preparar la mahonesa de salmonetes, calienta el aceite suave en un cazo. Introduce las cabezas y las espinas. Confita a fuego suave durante 20 minutos aproximadamente. Después, cuela el aceite y deja que se temple.

Introduce las cabezas y las espinas | antena3.com

Pon las yemas de huevo en el vaso de la batidora. Vierte el zumo de limón, una pizca de sal y el aceite confitado. Empieza a batir con la batidora de mano, sin mover el brazo del fondo del vaso hasta que empiece a emulsionar. A continuación, mueve la batidora arriba y abajo, hasta conseguir una salsa homogénea. Reserva.

Empieza a batir con la batidora de mano | antena3.com

Calienta 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica finamente la cebolleta, introdúcela y deja que se poche durante 8-10 minutos, hasta que esté transparente. Introduce el tomate rallado y cocina durante 6-8 minutos más. Incorpora el arroz y rehógalo un poco. Vierte el doble y un poco más de caldo (un litro aproximadamente). Deja que se cocine a fuego suave medio durante 18-20 minutos. Tapa y deja reposar durante 5 minutos.

Introduce el tomate rallado y cocina | antena3.com

Calienta la plancha. Sazona los salmonetes, mójalos con aceite de oliva virgen extra y cocínalos en la plancha durante 1 minuto por cada lado.

A la hora de emplatar, espolvorea perejil picado sobre el arroz y sírvelo en platos llanos. Coloca en el centro una cucharada de mahonesa y pon a los lados dos lomos de salmonete por ración. Decora con perejil.

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