Se casa la hija de Bruce Willis y Demi Moore con un vestido que costó 712 horas de trabajo: Así lució Tallulah Willis

Tallulah Willis, la hija pequeña de Bruce Willis y Demi Moore, ya es una mujer casada. La artista y diseñadora, de 32 años, ha contraído matrimonio con el músico Justin Acee en una ceremonia íntima celebrada el sábado 8 de agosto en Sun Valley, Idaho.

Para uno de los días más importantes de su vida, Tallulah eligió un espectacular vestido de novia de Balenciaga diseñado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli, director creativo de la firma. Se trata de una de las primeras creaciones nupciales que el diseñador realiza desde su llegada a la casa de moda.

El vestido, confeccionado en satén de seda y organza, presentaba un cuerpo sin tirantes, una voluminosa falda, una larga cola y un gran lazo en la espalda. Su elaboración necesitó un total de 712 horas de trabajo, de las cuales 405 se destinaron a la construcción y los ajustes de la prenda. Otras nueve horas fueron necesarias únicamente para crear el velo.

Buena parte de ese tiempo se empleó en sus detalles artesanales. Los pétalos de organza fueron bordados con cuentas, confeccionados individualmente y colocados a mano sobre el vestido por los trabajadores del taller de Balenciaga.

Tallulah estuvo acompañada por su madre, Demi Moore, y sus hermanas Rumer y Scout durante la última prueba del vestido, celebrada en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles. "De Etsy a la alta costura de Balenciaga. Es todo un momento. ¿Quién lo habría imaginado?", bromeó Scout al recordar que su hermana comenzó buscando posibles vestidos de novia por Internet.

"La mejor parte del vestido es su magnitud. Es lo que me lleva hasta mi nuevo marido", explicó Tallulah. La hija de Bruce Willis también señaló que quería llevar algo "mágico", pero de una forma inesperada que reflejase su personalidad y el trabajo realizado para sentirse cómoda con ella misma.

La boda pone el broche a más de tres años de relación y abre una nueva etapa para Tallulah y Justin, que han afrontado unidos los momentos más delicados de la familia Willis. La pareja comienza ahora su vida como matrimonio arropada por el cariño de sus seres queridos.