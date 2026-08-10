Un espectáculo de pirotecnia termina con 27 heridos en Altea: "Lo hacemos desde hace 40 años"

Una carcasa pirotécnica se desvió anoche durante la celebración del espectáculo de fuegos artificiales del Castell de l’Olla, en Altea (Alicante), y provocó 27 heridos de diversa consideración. Al menos 11 de ellos tuvieron que ser trasladados a hospitales de Alicante y Villajoyosa por quemaduras, mientras que el resto fueron atendidos por contusiones.

El accidente se produjo cuando una de las carcasas disparadas desde las plataformas flotantes instaladas frente a la costa de Altea siguió una trayectoria inesperada y terminó impactando contra un grupo de espectadores que se encontraba en la playa.

El Castell de l’Olla es uno de los espectáculos pirotécnicos más multitudinarios de la provincia de Alicante y reúne cada año a miles de personas tanto en las playas como en embarcaciones situadas frente a la costa. En esta edición estaba previsto el lanzamiento de 1.600 kilos de pólvora, la mayor cantidad utilizada hasta ahora en la historia del evento.

“El boom de que había muchos heridos no era tal”

El presidente de la Cofradía que organiza el espectáculo, José Pérez, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la situación sanitaria de los afectados es mejor de lo que inicialmente se temió. “Estamos bien porque, en principio, el boom que se creó de que había muchos heridos no era tal. Solo había un ingresado en la unidad de quemados. Nos han dicho que hoy le iban a dar el alta, pero no es oficial”, ha explicado.

Pérez ha destacado también la actuación de los servicios de emergencia tras el incidente. “Hay que agradecer que los servicios de emergencia actuaron espectacularmente”, ha señalado.

Según los datos facilitados tras el accidente, varios de los afectados fueron atendidos inicialmente en el Hospital Imed, centro privado encargado del dispositivo sanitario del evento. Posteriormente, 11 personas fueron derivadas a la Unidad de Quemados del Hospital Doctor Balmis de Alicante.

Además, los servicios sanitarios públicos trasladaron a tres personas desde el centro de salud de Altea: un hombre de 55 años y una mujer de 24, ambos con quemaduras, al Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, y un joven de 19 años con contusiones al Hospital Imed.

El pirotécnico investiga qué pudo ocurrir

“El pirotécnico está mirando a ver qué ha podido pasar”, ha señalado Pérez, que ha recordado que el espectáculo lleva cuatro décadas celebrándose en Altea.

“Desde hace 40 años hacemos un evento de un castillo con fuegos artificiales en el mar”, ha explicado. Según ha relatado, el lanzamiento se realizaba inicialmente desde tierra, pero el incremento de la cantidad de pólvora hizo que las autoridades no permitieran mantener esa ubicación debido a la proximidad de los edificios.

Por este motivo, la organización fue desplazando progresivamente el lanzamiento hacia el mar. En un primer momento se utilizaron plataformas construidas por la propia Cofradía y, desde 1997, se emplea un sistema diseñado por la Universidad Politécnica de Valencia para garantizar que estas estructuras cumplan con la reglamentación exigida. “Desde el 97, la Universidad Politécnica de Valencia nos hizo el proyecto necesario para que esas plataformas cumplieran la reglamentación necesaria y así lo venimos ejecutando todos los años”, ha explicado.

Pérez ha insistido en que el dispositivo y el espectáculo se desarrollan siguiendo las condiciones de seguridad establecidas y ha vuelto a destacar la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Por el momento, la organización asegura que, según la información recibida desde Sanidad, solo una persona permanecía ingresada y previsiblemente podría recibir el alta durante la jornada, aunque este extremo todavía no ha sido confirmado oficialmente.

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