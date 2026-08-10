"En lugar de apostar por toros, apostar por agentes forestales": rifirrafe entre Afra Blanco y Toni Cantó por la gestión de los incendios

Todo ha empezado en el momento en el que la activista y colaboradora Afra Blanco, al tiempo que relataba una vivencia personal en la que fue una de las afectadas por los incendios, hacía referencia a los impuestos.

"Nosotros en casa lo hemos tenido que vivir, somos uno entre tantísimos", ha explicado la colaboradora, que asegura que, pese a lo ocurrido, parece que "a día de hoy no hemos aprendido nada". "Ya deberíamos tener esa voluntad clara del pacto de Estado que se inició el año pasado, no la tenemos. Deberíamos tener unas comunidades autónomas que refuercen sus recursos para no solo hacer frente al fuego, sino para actuar en materia de prevención", ha señalado.

Blanco insiste en la necesidad de remarcar que, cuando se reclama todo lo necesario en materia de recursos, prevención e instalaciones para afrontar los días de nerviosismo que generan los incendios entre los vecinos, todo ello tiene una relación directa con los impuestos. Un mensaje que llega después de un verano de 2026 en el que numerosos incendios han azotado diferentes puntos de España y algunos continúan activos.

"Todo ello son impuestos", remarca Afra. "Estamos en unos tiempos en que los discursos van por otro lado", ha añadido, en referencia a los discursos que cuestionan o rechazan los impuestos. "Nuestros impuestos son estos recursos, son esos servidores y servidoras públicas que nos protegen", ha defendido.

"El Estado ha tenido una dejación absoluta frente a los incendios"

Toni Cantó, actor y expolítico, ha replicado de inmediato y ha confesado que le "chirría" el discurso de la colaboradora. "Llevamos toda la mañana viendo a ciudadanos en un momento en el que hay máxima recaudación de Hacienda que lo que te dicen una y otra vez es que el Estado no está presente", ha señalado.

Cantó ha comparado esta situación con lo ocurrido en Ceuta y ha criticado la respuesta de las administraciones. "En cuanto a los incendios, el Estado ha tenido una dejación absoluta y todas las administraciones", ha afirmado.

El colaborador ha insistido en que las autoridades conocían el riesgo al que se enfrentaban este verano. "Fue un año con mucha lluvia en el que iba a crecer muchísimo el combustible disponible en todos nuestros bosques y campos y se sabía que íbamos a pasar un verano peligroso", ha explicado.

"No se hacen los deberes"

En este sentido, Cantó ha vuelto a dirigirse a Afra Blanco para cuestionar por qué, pese a conocer las circunstancias, "no se hacen los deberes".

Afra Blanco ha matizado entonces su postura y ha aclarado que su crítica se dirige al discurso que condena los impuestos, pero no significa que considere que estos no puedan gestionarse mejor.

"En lugar de apostar por toros y por carpas, apostar, por ejemplo, por agentes forestales", ha recriminado la colaboradora, que también ha defendido que se podría recaudar mucho más entre quienes ganan "muchísimo dinero".

Respecto a la situación de Ceuta, Blanco ha respondido a Cantó y ha asegurado estar de acuerdo en que son necesarios más recursos. "Por supuesto", ha afirmado.

"No puede ser que en la época de máxima recaudación tengamos los peores recursos", ha reiterado Cantó.

"El Estado no es solo el Gobierno de España"

A continuación, Afra ha vuelto a insistir en que se trata de una cuestión de decisiones políticas y ha señalado la apuesta por los toros y las carpas como ejemplo. Desde el plató, el periodista Juan Madueño ha intervenido para calificar estas palabras de "demagogia".

En este marco, Afra Blanco ha puesto el foco en las administraciones autonómicas y ha recordado que el 50% del IRPF se destina a las comunidades autónomas.

"Está muy bien que digamos que el Estado no solo es el Gobierno de España, sino, en este caso, que es competencia de las comunidades autónomas", ha señalado.

La colaboradora ha concluido defendiendo que existen numerosas decisiones políticas detrás de la gestión de los recursos y que, por ello, también hay aspectos que recriminar a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.