Muere Don Nelson, leyenda de la NBA

El baloncesto mundial está de luto por la muerte de Don Nelson, una de las grandes figuras de la historia de la NBA. El técnico y exjugador falleció este domingo a los 86 años, según informó su familia en un comunicado.

Nelson construyó una extensa trayectoria vinculada al baloncesto estadounidense, primero como jugador y posteriormente como entrenador y ejecutivo. Fue seleccionado en el puesto 19 del draft por los Chicago Zephyrs, con los que comenzó su carrera profesional antes de pasar por Los Angeles Lakers y, posteriormente, recalar en los Boston Celtics, donde conquistó cinco anillos de campeón.

En 1976 puso fin a su etapa como jugador para iniciar una exitosa carrera en los banquillos. Su primera gran experiencia llegó en los Milwaukee Bucks, equipo al que dirigió durante diez temporadas y con el que consiguió en dos ocasiones el premio a Mejor Entrenador del Año, en 1983 y 1985. Durante su etapa en Milwaukee alcanzó las 50 victorias en siete temporadas y comenzó a construir una reputación que le llevaría a convertirse en uno de los técnicos más importantes de la historia de la competición.

Nelson fue el primer entrenador en superar las 1.000 victorias en la NBA. Terminó su carrera con 1.335 triunfos, una cifra que le sitúa como el segundo técnico con más victorias en la historia de la liga, solo por detrás de Gregg Popovich, que acumula 1.390.

En 1988 asumió el mando de los Golden State Warriors, donde volvió a ser reconocido como Mejor Entrenador del Año. Además de ejercer como técnico, también ocupó el cargo de vicepresidente de la franquicia californiana. En Golden State desarrolló uno de los estilos que marcarían su carrera, el small-ball, basado en un ritmo de juego elevado y en la utilización de jugadores de menor tamaño para generar ventajas.

Su siguiente destino fueron los New York Knicks, aunque su paso por la franquicia apenas duró una temporada. Nelson defendió entonces la posibilidad de traspasar a Patrick Ewing, una operación con la que pretendía abrir espacio para intentar incorporar a Shaquille O'Neal, que aquel verano iba a estar disponible en el mercado. La propuesta no salió adelante y Nelson terminó abandonando Nueva York.

En 1997 llegó a los Dallas Mavericks, donde asumió simultáneamente las funciones de entrenador y general manager. Allí comenzó a construir las bases de uno de los grandes equipos de la NBA, con la incorporación de dos jóvenes talentos que acabarían convirtiéndose en estrellas: Dirk Nowitzki y Steve Nash.

Nelson dejó los Mavericks en 2005. Avery Johnson tomó entonces el relevo en el banquillo, mientras que su hijo, Donnie Nelson, pasó a ocupar el puesto de general manager.

Su última etapa en la NBA volvió a estar ligada a los Golden State Warriors, a los que dirigió hasta 2010. Dos años después, en 2012, recibió el reconocimiento definitivo al ingresar en el Basketball Hall of Fame.

Su legado también se extendió a la selección estadounidense. Nelson fue el seleccionador de Estados Unidos que conquistó la medalla de oro en el Mundial de Toronto de 1994, cerrando así una trayectoria que le convirtió en una de las figuras más influyentes y reconocibles del baloncesto estadounidense.