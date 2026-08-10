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Nutriman revela cuáles son las comidas más adecadas para combatir el calor

Nutriman nos revela cuáles son los mejores productos para mantenernos frescos en verano. Algunos puedes imaginártelos, otros, puede que no tanto.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Nutriman continúa sus expediciones en la playa y, esta vez, no nos habla de cómo elegir las frutas más frescas, sino de cuáles son las comidas más adecuadas para combatir el calor. De nuevo, nos encontramos con una de las bañistas para descubrir qué lleva en su bolsa de playa.

Lo primero que encontramos son unos nuggets que, según nuestro experto, requieren calentarlos y, por tanto, suponen un gasto de energía innecesario. También lleva un batido de chocolate para refrescar a toda la familia, pero Nutriman lo descarta porque considera que contiene demasiado azúcar.

El salchichón envasado tampoco convence al experto por su alto contenido en sal. Y, por supuesto, la cerveza no es una buena opción para combatir el calor, ya que el alcohol favorece la deshidratación. La cafeína tampoco es recomendable si lo que buscamos es mantenernos bien hidratados.

A cambio, nuestro experto ha decidido regalarle algunos productos que, para él, son un completo sí: una ensalada, una botella de agua, fruta y verdura. Y, por supuesto, no podía faltar su recomendación más llamativa: "El alimento que más quita el calor del mundo". Se trata de las guindillas y el tabasco. El picante aumenta la sudoración y, al notar más agua sobre la piel cuando entra en contacto con el viento, podemos sentir una mayor sensación de frescor.

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