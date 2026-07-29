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Una receta infalible: arroz blanco con huevo y guisantes

Sin muchas complicaciones este plato puede salvarte el día y, además, dejarte muy buen sabor de boca, ¡porque está riquísimo! Descubre la receta de Karlos Arguiñano.

Receta sencilla y exquisita de Karlos Arguiñano: arroz blanco con huevo y guisantes

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Marta Jorge
Publicado:

El arroz es un producto que tiene un montón de posibilidades: hay miles de formas de cocinarlo y de comerlo. Pero lo que está claro es que un arroz bien hecho siempre es una buena opción. Por ejemplo, esta receta de Karlos Arguiñano es un acierto seguro.

Ingredientes para 4 personas :

  • 300 g de arroz
  • 8 huevos
  • 1 diente de ajo
  • 300 g de guisantes frescos (desgranados)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil

Paso a paso:

Pon a calentar tres cucharadas de aceite en una cazuela. Aplasta un diente de ajo sin retirarle la piel, incorpóralo y deja que se dore ligeramente. Añade el arroz, rehógalo durante unos instantes y cúbrelo con agua, utilizando algo más del doble de su volumen. Sazona y cocina el arroz durante aproximadamente 18 minutos.

Mientras tanto, lleva agua a ebullición en otra cazuela. Cuando rompa a hervir, incorpora los guisantes, añade una pizca de sal y cuécelos durante unos 5 minutos, ajustando el tiempo en función de su tamaño.

Después, calienta abundante aceite en una sartén pequeña. Casca un huevo e introdúcelo con cuidado para freírlo. Cuando esté listo, retíralo a un plato y guárdalo para más tarde. Repite el mismo proceso con el resto de los huevos. Sazónalos y espolvoréalos con un poco de perejil picado. Si prefieres que los huevos fritos queden más compactos, cáscalos primero sobre una espumadera colocada encima de un plato para que escurra la parte más líquida de la clara antes de freírlos.

Escurre los guisantes y saltéalos durante un par de minutos en una sartén con dos cucharadas de aceite.

Para el emplatado, utiliza un molde redondo para dar forma a dos porciones de arroz en cada plato. Coloca un huevo frito sobre cada montículo y reparte los guisantes por encima. Termina decorando al gusto.

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