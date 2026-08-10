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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Malfatti de espinacas y ricota, la receta de Joseba Arguiñano para disfrutar de un plato diferente en familia
Joseba Arguiñano prepara unos malfatti de espinacas y ricota acompañados de salsa de tomate y panceta crujiente, una receta sana y deliciosa para comida o cena.
Esta receta combina espinacas frescas con ricota, parmesano, huevo, harina, orégano y nuez moscada. Tras formar pequeñas bolitas con la masa, los malfatti se cuecen en agua con sal durante unos 4-6 minutos.
Para servirlos, Joseba Arguiñano coloca salsa de tomate en el fondo del plato, añade los malfatti y termina con panceta crujiente y albahaca. Un detalle importante es escurrir muy bien los ingredientes para evitar añadir demasiada harina y que queden duros.
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