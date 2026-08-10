Begoña, obligada a vivir en una caravana de 4 metros cuadrados con su hijo: "No me ha quedado más remedio"

Begoña Iglesias tiene 60 años y hace tres años que trabaja como vigilante de un aparcamiento del lujoso puerto deportivo de Port d'Andratx. Sin embargo, la crisis de la vivienda la ha obligado a terminar viviendo en una caravana. El vehículo solo tiene cuatro metros cuadrados y también lo comparte con su hijo Héctor, de 22 años, que trabaja como camarero en Palma.

Desahuciada y obligada a vivir en una caravana

En el año 2022 la desahuciaron y Begoña perdió el piso en el que vivía. Después de mucho buscar y de pasar seis meses viviendo en su propio coche, a veces también junto a su hijo, la caravana se convirtió en su única opción.

Actualmente Begoña cobra 1.200 euros al mes y por vivir en la caravana paga 250 euros. Pese a contar con sueldo fijo, madre e hijo no pueden acceder a una vivienda. "Nos piden 1.400 euros por una habitación. No me ha quedado más remedio", cuenta.

Al mismo tiempo, trata de sacar algo de optimismo de la situación: "Al menos tenemos un techo y no nos mojamos". Sin embargo, asegura pasar bastante calor que solventan con ventiladores. En cuanto al frio, menciona una pequeña estufa y una manta.

Según relata Begoña, nunca imaginó que terminaría viviendo en una caravana. "Siempre he vivido en pisos y sin ningún tipo de problema".

Choque de precios de alquiler

La crisis de la vivienda en Mallorca no es un problema reciente. En 2025 una encuesta de condiciones de vida del INE arrojó un dato llamativo: un 10,6% personas que buscaron vivienda en Baleares no encontraron nada. Un porcentaje muy por encima de la media española que se situó en el 7,6 %.

Casi siete de cada diez buscadores señalaron como motivo principal la imposibilidad de pagar las ofertas.

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