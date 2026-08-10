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Miedo en Ceuta

El miedo se instala en Ceuta: las mujeres recurren al spray pimienta tras conocerse episodios de violencia sexual

La preocupación crece en Ceuta después de que al menos seis menores migrantes no acompañadas hayan denunciado presuntas agresiones sexuales tras la entrada masiva. Los casos están siendo investigados por la Justicia mientras aumenta la sensación de inseguridad entre las mujeres, que buscan formas de protegerse por sí mismas.

Las mujeres en Ceuta recurren al spray pimienta para sentirse más seguras

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Espejo Público
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Ceuta vive estos días con una sensación de preocupación que ha ido en aumento tras conocerse las denuncias de presuntas agresiones sexuales a menores migrantes. Al menos seis niñas han acudido a los servicios sanitarios después de relatar episodios de violencia sexual y los testimonios han sido trasladados a las autoridades para su investigación. Algunas organizaciones sociales alertan, además, de que podrían aparecer nuevos casos.

Las denuncias se producen en un contexto marcado por la llegada masiva de personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. Más de 1.300 menores no acompañados permanecen actualmente en la ciudad, según los últimos datos difundidos, en una situación de especial vulnerabilidad y con los recursos de acogida completamente desbordados.

"Nos sentimos solos, estamos abandonados"

El miedo, mientras tanto, también se percibe entre las mujeres de Ceuta. Algunas aseguran sentirse solas y buscan mecanismos para poder defenderse ante una posible agresión. Entre ellos, el spray pimienta se ha convertido en uno de los productos más demandados en determinados establecimientos, hasta el punto de que algunas tiendas aseguran haberse quedado sin existencias.

"Nos sentimos solas y tenemos que defendernos con lo que podemos y con lo que tenemos", explican algunas mujeres ante una situación que ha disparado la preocupación. El objetivo es contar con una herramienta que les permita reaccionar ante una posible agresión, aunque los expertos recuerdan que estos productos deben ser homologados y que su uso está sujeto a la normativa vigente.

Las autoridades investigan ahora las seis denuncias presentadas por las menores. Según las informaciones publicadas por distintos medios, algunas de ellas relataron intentos de violación y otras presentaban lesiones compatibles con una agresión sexual. Por el momento, las investigaciones continúan abiertas y no constan detenciones relacionadas con estos casos.

Mientras avanza la investigación judicial, entidades sociales y partidos políticos han reclamado reforzar la protección de las niñas y mujeres que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

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