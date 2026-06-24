Arguiñano, sobre la receta de bizcocho de yema de Eva: "Tiene muy buena pinta"

Para decorar una tarta de yema puedes utilizar almendra en grano o laminada, fideos o hilos de chocolate, frutos rojos como frambuesas, arándanos o grosellas…

Si quieres, puedes cocinar el bizcocho al baño maría en el fuego. Para ello, pon el molde en una cazuela con agua, tapa con un trapo para que no le entre agua con el vapor y deja que se cocine durante 40 minutos aproximadamente.

Ingredientes, para 8 personas

6 yemas y 2 huevos enteros

100 g de azúcar

100 g de harina de maíz refinada

100 g de chocolate de cobertura

12 frambuesas

Hojas de menta

Para el almíbar:

50 g de azúcar

50 ml de agua

1 cucharada de licor de naranja

Para la yema fina:

8 yemas de huevo

150 g de azúcar

70 ml de agua

Unas gotas de zumo de limón

Ingredientes Bizcocho de yema | antena3.com

Elaboración

Para hacer el bizcocho, pon en un bol las yemas, los dos huevos enteros y el azúcar. Bate con la batidora de varillas hasta que estén bien montadas. Incorpora la harina de maíz y mezcla con suaves movimientos envolventes.

Bate con la batidora de varillas hasta que estén bien montadas | antena3.com

Precalienta el horno y pon una bandeja con agua en la parte baja. Cubre con papel de hornear un molde de fondo desmontable de 25 cm de diámetro, vierte la masa, introdúcela en el horno dentro de la bandeja de agua y hornea a 120ºC durante 30 minutos. Cuando se haga, retíralo de horno y deja que se temple.

Para el almíbar, pon en un cazo el agua y el azúcar. Cuando se disuelva el azúcar, añade el licor de naranja y mezcla bien.

Cuando se disuelva el azúcar, añade el licor de naranja y mezcla bien | antena3.com

Para la yema fina, pon en un cazo el azúcar, el agua y el zumo de limón. Cuando se disuelva el azúcar, deja que se temple un poco y viértelo poco a poco sobre las yemas mientras vas mezclando. Pasa la mezcla de nuevo al fuego, y cocina a fuego lento y sin parar de remover hasta que espese y coja la consistencia de una crema (si prefieres lo puedes hacer al baño maría).

Funde el chocolate y mételo en una manga pastelera.

Viértelo poco a poco sobre las yemas mientras vas mezclando | antena3.com

Abre el bizcocho por la mitad, emborracha el interior con el almíbar y extiende en la parte inferior una capa de yema fina. Coloca la otra mitad encima y cubre con una capa generosa de yema. Cubre también las paredes. Decora con el chocolate de cobertura haciendo unas rayas diagonales (en los dos sentidos de manera que se haga una cuadrícula). Pon un pequeño punto de chocolate en el interior de cada rombo.

Reparte las frambuesas por toda la vuelta y decora con unas hojitas de menta.

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