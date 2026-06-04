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Karlos Arguiñano elabora una receta de arroz con bacalao en honor a Vicenta

Esta receta nos llega de la mano de Vicenta Hernández, desde Buñol, Valencia. La seguidora del programa asegura que fue la primera receta que le enseñó su madre. ¡Que no se pierdan las buenas tradiciones!

Karlos Arguiñano elabora una receta de arroz con bacalao en honor a Vicenta

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Ya que el bacalao es un pescado que se cocina rápido, incorpóralo al arroz en los últimos minutos de cocción. De esta manera se mantendrá jugoso.

Si te gusta que el arroz quede caldoso, añade un poco más de líquido.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de arroz
  • 2 lomos de bacalao desalado (500 g)
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 cebolla
  • 1 patata
  • 1 tomate
  • 900 ml de caldo de pescado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharada de pimentón
  • 6-8 hebras de azafrán
  • Perejil
Ingredientes Arroz con bacalao
Ingredientes Arroz con bacalao | antena3.com

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta el bacalao en 8 trozos, introdúcelos en la cazuela y dóralos por los dos lados, unos 2 minutos por cada lado. Retira a un plato y resérvalos.

Corta el bacalao en 8 trozos, introdúcelos en la cazuela
Corta el bacalao en 8 trozos, introdúcelos en la cazuela | antena3.com

Pela el pimiento rojo con ayuda de un pelador, retira el rabo y las semillas y pícalo en daditos. Retira el rabo y las semillas del pimiento verde y córtalo de forma similar. Introduce todo en la tartera donde has dorado el bacalao y deja pochar unos 8-10 minutos. Pela la patata, córtala en daditos del mismo tamaño e incorpóralos a la cazuela. Cocina durante 2-3 minutos más. Abre el tomate por la mitad y rállalo con ayuda de un rallador. Ralla también la cebolla. Introduce todo en la cazuela y deja pochar durante 8-10 minutos más.

Introduce todo en la cazuela y deja pochar
Introduce todo en la cazuela y deja pochar | antena3.com

Agrega las hebras de azafrán y el pimentón. Rehoga bien. Introduce el arroz. Vierte el caldo (el doble y un poco más). Mezcla, sazona y cocina durante 15 minutos.

Vierte el caldo
Vierte el caldo | antena3.com

Introduce el bacalao y cocina durante 3 minutos más. Retíralo del fuego, tápalo con un paño limpio y deja reposar durante 3-5 minutos. Espolvorea con perejil picado.

Sirve en platos hondos con una hoja de perejil.

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