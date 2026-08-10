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Se desvela la causa de la muerte "accidental" de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies

El ala-pívot de 29 años fue encontrado sin vida el pasado 11 de mayo en Los Ángeles.

Brandon Clarke con los Memphis Grizzlies

Brandon Clarke con los Memphis Grizzlies EFE

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Daniel Caballero
Publicado:

Tres meses después de conocerse la muerte de Brandon Clarke, exjugador de los Memphis Grizzlies, han trascendido nuevos detalles sobre las circunstancias del fallecimiento del ala-pívot canadiense de 29 años.

Según el informe elaborado por el médico forense del condado de Los Ángeles y publicado este viernes, Clarke murió a consecuencia de una sobredosis accidental provocada por una combinación de heroína y cocaína. El documento también señala como uno de los factores más significativos los efectos combinados de medicamentos que le habían sido recetados previamente.

El cuerpo del jugador fue encontrado sin vida el pasado 11 de mayo en el dormitorio de un apartamento situado en el sur de California. De acuerdo con el informe forense, los servicios de emergencia localizaron diferentes sustancias estupefacientes en el lugar de los hechos. No se encontraron indicios de actividad criminal relacionados con su muerte.

Clarke desarrolló los siete años de su carrera en la NBA en los Memphis Grizzlies, aunque sus últimas temporadas estuvieron marcadas por los problemas físicos. En 2023 sufrió una grave rotura del tendón de Aquiles y posteriormente tuvo que lidiar con diferentes lesiones de rodilla y musculares que le obligaron a pasar por el quirófano. Durante la temporada previa a su fallecimiento apenas disputó dos partidos.

La muerte de Clarke se produjo además apenas seis semanas después de que fuera detenido por la Policía en Arkansas. El jugador fue acusado de un delito grave relacionado con el tráfico de una sustancia controlada y de huir de las fuerzas del orden a una velocidad cercana a los 160 kilómetros por hora.

Durante el registro de su vehículo, los agentes encontraron varias bolsas de kratom, una sustancia de origen vegetal que el propio Clarke aseguró utilizar para aliviar sus dolores. Aunque el kratom es considerado una sustancia sujeta a delito grave en Arkansas, donde fue detenido, su consumo es legal en Tennessee, estado en el que residía el jugador. Tras su fallecimiento, el caso contra Clarke fue desestimado.

El canadiense llegó a la NBA en el Draft de 2019, seleccionado en el puesto 21 por los Oklahoma City Thunder y posteriormente traspasado a Memphis. Durante sus siete temporadas en la liga disputó 309 partidos, en los que promedió 10,2 puntos, 5,5 rebotes y 1,3 asistencias por encuentro.

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