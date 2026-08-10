Las reacciones en plató a los avisos de una sanadora para "no ver el eclipse": "El 50% somos psicópatas"

El próximo 12 de agosto, España vivirá el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. Ante este fenómeno astronómico, Marta Puig, creadora, profesora y sanadora de Mundo Pránico, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que explicaba los motivos por los que, según ella, no habría que observar el eclipse.

"Es una apertura a lo oscuro y verlo es exponerse a todas esas energías de las que huimos y que no nos interesan si lo que queremos es iluminar nuestras vidas y nuestras conciencias", afirmaba Puig en la publicación.

Durante su conexión con el programa, ha querido explicar el sentido de sus palabras y ha hecho referencia a un estudio de la científica Elaine Aron. Según Puig, "un veintitantos por cien de las personas" son "altamente sensibles", un porcentaje al que, según ha aclarado, iba dirigido su vídeo y al que recomienda evitar la exposición al eclipse.

¿El 50% de la gente es "insensible" o "psicópata"?

Además, sostiene que, según el mismo estudio, al 50% de la población no le afectaría "porque son insensibles". En este contexto, ha matizado que no utiliza esta categorización en términos de "bueno o malo", sino que se refiere simplemente a "rasgos de personalidad".

Entre risas, Beatriz de Vicente ha atribuido a ese porcentaje el ser "psicópatas", incluyéndose ella misma en ese grupo.

Puig ha negado esta afirmación y ha explicado que, en su opinión, una luna llena hace que las personas estén "más susceptibles y más irascibles". Por ello, sostiene que "un eclipse también es ese reset del que hablo, es una parada en el sistema nervioso, es un clic que le hace la luz a nuestro sistema químico".

La abogada Beatriz de Vicente le ha preguntado si se refería a los ciclos circadianos y Puig ha respondido que es similar: "sí que es cierto que el cuerpo se puede ver un poco alterado".

"El eclipse podría generar ansiedad o estrés"

Sin embargo, aunque reconoce que su explicación va "por ese camino", Puig insiste en que se refiere también a alteraciones que pueden desencadenar "ansiedad", "estrés a nivel químico" e incluso "una alteración de nuestros sistemas psicoemocionales".

Miquel Valls le ha preguntado entonces si todo lo que menciona puede producirse por un eclipse que apenas dura dos minutos. Entre risas, Beatriz de Vicente se ha preguntado si "todo ese mal rollo" es reversible.

Marta Puig ha respondido que sí, aunque sostiene que, incluso si no observamos el eclipse, este "nos afectará".

El meteorólogo César Gonzalo cuestiona la advertencia

César Gonzalo, meteorólogo y experto de El Tiempo de Antena 3 Noticias, ha abordado el fenómeno desde una perspectiva científica y ha mostrado su desacuerdo con las advertencias de Puig. "¿Cómo vamos a perdernos algo tan bonito, por Dios?", ha señalado.

Marta Puig no niega que se trate de "un espectáculo del universo", pero insiste en que, desde su perspectiva, "energéticamente va a afectarnos". Por ello, considera que, especialmente en las personas "sensibles", entender lo que ocurre ayudará a gestionarlo "con mayor coherencia".

César Gonzalo ha restado importancia a las palabras de Puig y ha recurrido a un ejemplo cotidiano para cuestionar la influencia que, según ella, tendría el eclipse. Cada atardecer y cada noche, ha señalado, "el Sol es tapado por un cuerpo rocoso que es la Tierra durante horas" y, pese a ello, "nos levantamos bien, con sonrisas", remataba con humor.

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