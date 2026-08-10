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Matan a tiros a un hombre en el centro de Berlín

Los disparos se produjeron a medianoche cerca de la estación de Zoo, la antigua estación central de Berlín Occidental, tras una disputa entre varias personas

Imagen de archivo de una pistola

Imagen de archivo de una pistola Pexels

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Jaime Álvarez
Publicado:

Un hombre de 30 años ha muerto tras recibir varios disparos durante la noche del domingo en una zona céntrica de Berlín. El suceso tuvo lugar cerca de la estación de Zoologischer Garten, conocida como estación de Zoo, uno de los puntos más transitados de la capital alemana y antigua estación central de Berlín Occidental.

Según ha informado la Policía berlinesa, los disparos se produjeron en torno a la medianoche después de una disputa en la que habrían participado varias personas. Por el momento, se desconocen los motivos del enfrentamiento y el autor de los disparos logró huir tras el ataque.

La investigación continúa abierta para identificar al agresor y reconstruir los minutos previos al tiroteo. La Policía no ha precisado por ahora cuántos disparos se produjeron ni cuántas personas participaron en la disputa.

Aumentan los incidentes con armas de fuego

El crimen se produce en un contexto de creciente preocupación por el uso de armas de fuego en Berlín. Según datos policiales, en 2025 se registraron 1.119 incidentes en los que se utilizaron armas de fuego, lo que supone un aumento del 68% respecto al año anterior.

En los últimos días se han registrado otros episodios violentos en la ciudad. Este domingo por la mañana, desconocidos dispararon contra la ventana de un restaurante en el barrio de Neukölln. El fin de semana anterior, un hombre de 38 años resultó herido de bala en el barrio de Schöneberg.

La jefa de la Policía de Berlín, ya advirtió el pasado mes de febrero sobre este cambio en la violencia callejera. “Disputas que antes se resolvían con los puños ahora tienden a llevar al uso de armas de fuego”, señaló entonces.

Las fuerzas de seguridad mantienen abiertas las investigaciones para localizar al autor del tiroteo junto a la estación de Zoo y determinar si el ataque está relacionado con una disputa puntual o con otros conflictos previos entre los implicados.

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