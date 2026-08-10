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Esta tarde en YAS Verano, los detalles de la sentencia del juicio entre Paulina Rubio y Colate

Todo sobre la guerra legal entre Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera. La justicia ya ha decidido y ha sido en favor de 'La chica dorada'.

Colate Vallejo-Nágera

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Se pone fin a uno de los procesos judiciales más seguidos y comentados de los últimos tiempos. Paulina Rubio ha ganado la batalla legal a Colate Vallejo-Nágera y su hijo, Andrea Nicolás, de quince años, se trasladará a vivir con ella a Miami.

Desde que la pareja puso punto final a su relación en 2007, comenzó una larga disputa entre ambos que, aunque en un principio parecía que iba a resolverse de manera amistosa, terminó convirtiéndose en una auténtica batalla judicial. Acusaciones, denuncias y recursos se han sucedido durante años, hasta que finalmente la justicia ha fallado a favor de ‘La chica dorada’.

Repasamos todos los detalles de la historia de la pareja desde su ruptura y el comienzo de esta interminable batalla legal hasta los acontecimientos de los últimos días. Sigue toda la actualidad y conoce todos los detalles en el programa, a partir de las 17:00 horas, en Antena 3.

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