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Rescate milagroso de la Guardia Civil a una familia en Granada: "De haberse desprendido el árbol, el vehículo hubiera caído"

Hemos hablado con Antonio Torres, uno de los agentes que participó en el rescate, y nos relata exactamente cómo se desarrolló.

Un guardia civil relata cómo fue el rescate de una familia en Granada

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Sofía Avendaño
Publicado:

Una familia ha vivido un auténtico momento de angustia en Soportújar (Granada) después de que el vehículo en el que viajaban se precipitara por un terraplén de unos 20 metros. El coche quedó atrapado en una zona de difícil acceso y sujeto únicamente por la vegetación, lo que convirtió el rescate en una intervención de máximo riesgo.

La rápida actuación de una patrulla de la Guardia Civil permitió poner a salvo a un menor de cuatro años y a su madre antes de la llegada del resto de los servicios de emergencia. El tercer ocupante permanecía inconsciente en el interior del vehículo y tuvo que ser posteriormente rescatado por los bomberos.

Antonio Torres, uno de los agentes que participó en el rescate, ha explicado a Espejo Público cómo se desarrolló la intervención. "En principio nos llega un aviso del 062 de que se había divisado un vehículo que había volcado fuera de Soportújar. La patrulla se dirige al lugar en solo 15 minutos y consigue localizar al vehículo", relata.

Al llegar, los agentes se encontraron con una situación especialmente peligrosa. El turismo había quedado suspendido en el terraplén y, aunque a simple vista podía no apreciarse, estaba sujeto únicamente por un árbol.

"El compañero, sabiendo el riesgo que llevaba la actuación, porque el vehículo está volcado y, aunque no se aprecie bien, está solo sujeto por ese árbol, de haberse desprendido el árbol se habría caído el vehículo con los ocupantes y el guardia civil que estaba intentando rescatarlo", explica Torres.

Un rescate a contrarreloj

El agente decidió abandonar la zona de seguridad de la carretera y avanzar por el terraplén hasta llegar al vehículo. Una maniobra especialmente complicada por la pendiente y por el riesgo de que el coche continuara descendiendo. "Asumiendo el riesgo que conllevaba, abandona la zona de seguridad de la carretera, va por el terraplén avanzando y consigue encaramarse con dificultad al vehículo", relata el guardia civil.

El coche estaba cerrado y el agente tuvo que romper una de las ventanillas para poder acceder al interior. Utilizó su propia arma para fracturar el cristal, después de advertir previamente a los ocupantes de que iban a caer fragmentos. "Limpia todo el marco de la ventana y ya accede al interior. Intenta animar al menor, que estaba asustado, y consigue rescatarlo", explica Torres.

En las imágenes del rescate se escucha al agente tratando de tranquilizar al pequeño mientras intenta sacarlo del vehículo: “Te vamos a ayudar. Julio, no te preocupes, corazón, mira la luz. Agárrate a mi mano, por favor”. En apenas 15 o 20 minutos, el agente consiguió sacar del vehículo al menor y a su madre y ponerlos a salvo.

El coche, sujeto únicamente por la vegetación

La situación era especialmente delicada porque el turismo había quedado atrapado tras precipitarse por un terraplén de unos 20 metros. La vegetación fue lo único que evitó que el vehículo siguiera cayendo. Los agentes localizaron a los tres ocupantes y comenzaron las labores de rescate antes incluso de que llegaran al lugar el resto de los servicios de emergencia.

El tercer ocupante permanecía inconsciente en el interior del turismo. Finalmente, los bomberos se hicieron cargo de su extracción y pudieron sacarlo del vehículo.

La intervención coordinada de la Guardia Civil y los servicios de emergencia permitió completar el rescate de los tres ocupantes. Una actuación en la que, según destaca el propio agente, el riesgo fue máximo: un desprendimiento del árbol que mantenía sujeto el vehículo podría haber provocado una nueva caída, poniendo en peligro tanto a la familia como al propio agente que se encontraba en el interior.

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