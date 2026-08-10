Esperanza Aguirre estalla contra el Gobierno por la gestión en Ceuta: "Tengo que decirle que me avergüenzo"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha intervenido en Espejo Público para valorar la situación en Ceuta, donde en las últimas horas se ha producido una dispersión masiva de jóvenes que esperaban ser filiados en la Jefatura de Policía. La colaboradora ha cargado con dureza contra la gestión del Gobierno y, en particular, contra el ministro del Interior, al que ha acusado de priorizar los controles en los aeropuertos frente a la atención a los menores que siguen llegando a la ciudad autónoma.

Esperanza Aguirre no ha escondido su indignación: "Tengo que decirle que me avergüenzo de tener un ministro del Interior que además es jurista y que haya enviado 35 antidisturbios a Ceuta mientras, por lo visto, manda unos refuerzos a los aeropuertos para que detengan aleatoriamente a los italianos. Es una vergüenza", ha lanzado. La expresidenta madrileña también ha criticado que la comisaría de Ceuta permaneciera cerrada durante el fin de semana. Preguntada directamente por si considera que lo ocurrido en la ciudad autónoma constituye una "invasión", tal y como han sugerido otras voces del PP, Aguirre ha sido tajante: "Era una invasión, claro que sí".

"Lo de Meloni cortina de humo"

Uno de los puntos en los que más ha insistido Aguirre ha sido en la contradicción que, a su juicio, supone el despliegue de agentes en los aeropuertos para controlar a viajeros italianos, en el marco de la polémica abierta por las declaraciones del Gobierno de Meloni, mientras la atención a los menores que llegan a Ceuta ha quedado desatendida. "Me parece una vergüenza que se refuerce policialmente para controlar a los italianos y no se manden refuerzos policiales para identificar a los menores".

Sobre la reacción del Ejecutivo italiano, la expresidenta ha añadido que "lo de Meloni es una cortina de humo". Aguirre ha calificado además de disparate la actuación del Gobierno español en su conjunto, al que ha exigido actuar, ya que desde su punto de vista, de momento no hay "ninguna reacción por parte del gobierno", asegurando que la situación en la ciudad autónoma está lejos de normalizarse. Aún todo, la expresidenta ha reconocido como un buen gesto que la secretaria de Estado de Comercio "se ha comprometido a que a todos estos que han tenido que cerrar sus comercios en la semana de feria les van a indemnizar. Algo es algo, pero todo lo demás es un desastre".

"Todos los que entraron tienen que volver"

El segundo gran eje de la intervención de Esperanza Aguirre ha sido la exigencia de que Marruecos asuma la responsabilidad sobre los menores que llegan a Ceuta, apelando al convenio bilateral. "Tenemos un convenio con Marruecos del año 2007, en el gobierno del Partido Socialista, presidencia de Zapatero, que dice claramente cómo hay que actuar con ellos", ha explicado. Según ha detallado, el procedimiento pasa por determinar la edad y la filiación de los menores para después trasladar la información a las autoridades marroquíes, "donde tienen que estar esos menores es con sus padres".

"Lo ha dicho el Parlamento Europeo: todos los que entraron irregularmente tienen que volver". Así ha justificado la expresidenta su argumento de devolver a todos los menores a el país magrebí. Incluso aquellos los cuales no se localice la familia, sobre lo que Aguirre ha señalado que "habrá que buscar en las instituciones que tiene Marruecos de tutela". Alineándose con los ideales de algunos cargos del Partido Popular y las comunidades autónomas donde los populares gobiernan con Vox, Esperanza Aguirre ha descartado que se repartan entre el resto de las comunidades autónomas.

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