"No nos podemos ir ni de vacaciones por no dejar la casa sola": el pavor de los ceutíes ante la oleada de migrantes

Jesús, vecino de Ceuta y uno de los ciudadanos que ha salido a la calle bajo el lema "Ceuta no se vende", ha mostrado su indignación por la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la llegada masiva de migrantes a sus costas y calles. "Esto es de pena, es humillante, es vergonzoso", ha lamentado ante las cámaras de Espejo Público.

El ceutí ha criticado que, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está de vacaciones", los ciudadanos de Ceuta no pueden abandonar la ciudad "por no dejar la casa vacía" ante la situación que se está viviendo en la frontera con Marruecos.

Jesús también ha cargado contra la gestión del Gobierno marroquí después de la muerte de 83 personas y ha cuestionado que las autoridades no se preocuparan por sus compatriotas hasta varios días después. En este sentido, reclama que España deje de "inyectarle tanto dinero" a Marruecos porque, según sostiene, "se ríen de nosotros".

El vecino ceutí alerta además del temor que existe entre parte de la población a que la situación pueda poner en riesgo el futuro de Ceuta, Melilla e incluso las Islas Canarias. "O espabilamos o estamos listos, no hay otra", advierte.

"La invasión es absoluta"

Jesús considera que la llegada de migrantes a la ciudad ha supuesto una "invasión absoluta" y rechaza las explicaciones ofrecidas por el Gobierno sobre lo ocurrido. En concreto, cuestiona la versión de Pedro Sánchez sobre la actuación de las mafias y asegura que "los españoles no se chupan el dedo".

"Estamos vendidos", sentencia el ceutí, que asegura que existe un sentimiento de miedo, o incluso "pavor", entre los vecinos ante la situación que atraviesa la ciudad.

Como padre de hijas, Jesús explica que la preocupación se ha extendido entre los ciudadanos y asegura que algunas personas están llegando incluso a comprar "sprays de pimienta" como una forma de sentirse más protegidas ante los problemas que, según denuncia, se están produciendo en las calles.

"¿Qué se creen, que somos tontos?"

El vecino también cuestiona las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar la frontera y, en concreto, la instalación de una boya. "¿Qué se creen, que somos tontos?", se pregunta, al considerar que esta medida no es suficiente.

En este sentido, no entiende por qué no se amplían los espigones para reforzar la protección de la frontera y reclama medidas que, a su juicio, permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos de Ceuta.

Jesús asegura que los ceutíes no se sienten "amparados por el Estado" y considera que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están haciendo todo lo que pueden pese a las limitaciones que, según denuncia, tienen para actuar.

No obstante, aprovecha para agradecer públicamente la labor de los agentes desplegados en la ciudad y también la actuación del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Finalmente, el vecino critica la "hipocresía" que atribuye al Gobierno y sostiene que el Ejecutivo "solo mira por su propio interés". Una situación que, según insiste, ha generado entre los ceutíes una sensación de abandono y preocupación por el futuro de la ciudad.

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