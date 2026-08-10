Gunilla von Bismarck recuerda su historia de amor con Luis Ortiz: de su carácter único a sus discusiones de pareja

Luis Ortiz falleció el 16 de septiembre de 2024 en Marbella, a los 74 años, tras varios años de lucha contra un cáncer de próstata. Gunilla von Bismarck, su exmujer, a la que se mantuvo muy unido hasta el último de sus días, sigue recordándolo con una sonrisa y confiesa que, a pesar de su ruptura sobre el papel, el amor que sintió por él fue y sigue siendo real a día de hoy.

En su última aparición ante los medios españoles, la aristócrata alemana ha recordado su forma de ser y sus 52 años juntos, de los cuales 11 estuvieron casados. "Cuando tu marido se va, después de tantos años, se queda la familia más pequeña", ha confesado con cierta nostalgia en la Gala Starlite Occident.

Gunilla von Bismarck en la Gala Starlite Occident | Gtres

Un hombre con un gran sentido del humor y mucho carácter

Al echar la vista atrás, recuerda muy bien el carácter de su compañero de vida. Gunilla lo define como alguien "muy divertido y único", un personaje irrepetible que caló hondo en la alta sociedad marbellí. De él, confiesa, echa de menos prácticamente todo: "Su sonrisa, su sentido del humor... Él era muy natural, la verdad. Nunca se tomó nada en serio y éramos muy felices".

Preguntada por el legado que deja tras de sí, la aristócrata lo tiene claro: "Pues su hijo, lógicamente. Y muchas cosas. Él está dentro de mi corazón".

Tampoco ha esquivado las preguntas sobre los roces y discusiones que surgieron a lo largo de su historia en común, abordándolos con la franqueza. "Lógicamente, los había. Con mi temperamento y el suyo... pero no pasa nada, pienso que eso ocurre en todos los sitios", aclara, atribuyendo esas disputas a cuestiones cotidianas como "celos, afán de dominancia o la educación de nuestro hijo".

Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck con su hijo | Gtres

Dos años sin Luis

El próximo mes de septiembre se cumplirán dos años del fallecimiento del que fue integrante de Los Chorys. En todo este tiempo, Gunilla ha tenido que aprender a llevar su vida en solitario tras haber sido uña y carne durante décadas. Un duelo que, según confiesa, ha afrontado de forma progresiva y arropada por la familia y otros seres queridos: "Al principio fue muy complicado. Ahora voy mejor. Tengo a mi hijo, a mis nietos que ya son mayores y muchos amigos aquí".

Pese al golpe de la pérdida, la alemana encara el futuro con optimismo y volcada en su descendencia: "La vida tiene que seguir por mi nieto, por mi hijo especialmente y por mi nuera. Estoy bien y Marbella es un paraíso para vivir. Soy muy feliz cuando estoy aquí", concluye.