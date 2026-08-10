La vecina de Ceuta que se despertó con un migrante en su cama: “Parece que por tener 62 años no puede ser una agresión sexual”

Según relata Beatriz, todo ocurrió en cuestión de segundos. Ella estaba de espaldas a la ventana cuando sintió que alguien se había metido en la cama. Pensó inicialmente que podía ser su marido, hasta que se giró y descubrió a un desconocido dentro de su habitación: “Yo estaba de espaldas, me vuelvo y me encuentro con este individuo, con lo cual entro en estado de pánico”, relata. Su marido y su hijo acudieron inmediatamente después de escuchar sus gritos y el hombre huyó por el mismo lugar por el que había entrado. El incidente se produjo después de que la familia ya hubiese alertado a la Policía de la presencia de un hombre en las azoteas de los edificios próximos. La conexión entre las cubiertas y los balcones permitió, según explica Beatriz, que el individuo accediera posteriormente a su vivienda. No obstante, los agentes consiguieron detener al hombre rápidamente. Al día siguiente se celebró un juicio rápido.

“La normalidad no existe”

Beatriz ha aprovechado para denunciar que la situación en Ceuta está lejos de normalizarse. Asegura que este suceso no puede entenderse como un hecho aislado dentro del contexto que se está viviendo en la ciudad. “Yo quiero que esto no se quede como mi anécdota. Me ha costado mucho trabajo contar esto, pero tuve la necesidad de contarlo para que los ceutíes sepan que aquí no hay normalidad”, explica, y añade que "hay jóvenes que se agrupan para volver a casa, han creado grupos para no ir a correr solos, las chicas con spray de pimienta..."

"No ha dado la talla... se pidió su dimisión"

Este fin de semana, cientos de personas salieron a las calles de Ceuta en una manifestación para reclamar mayor protección y una respuesta del Gobierno ante la situación migratoria. Entre las consignas que Beatriz recuerda del acto están “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. También asegura que hubo críticas al presidente del Gobierno: "Creo que es bastante unánime que no ha dado la talla, y se pidió ayer en la convocatoria su dimisión...". Si hubo muestras de apoyo al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

La manifestación terminó frente a la Delegación del Gobierno, cuya ausencia durante la concentración también fue criticada por los asistentes. “Desde el momento en que pasó esto, que fue el 31 de julio, ni está ni se le espera”, afirma Beatriz sobre el delegado del Gobierno en Ceuta. A su juicio, los vecinos esperaban al menos un mensaje de apoyo institucional. Igualmente, para Beatriz la reivindicación trasciende las diferencias políticas: “Aquí no hay política. Aquí hay españoles que necesitamos un apoyo y necesitamos ayuda en esta tragedia que estamos viviendo”.

“Necesitamos una respuesta contundente”

Beatriz reclama una actuación inmediata del Estado y considera que Ceuta no puede afrontar por sí sola las consecuencias de la crisis. “Esto no se lo puede comer Ceuta, porque Ceuta es España y España es Europa”, sostiene. La vecina ceutí también recuerda que durante la manifestación se guardó un minuto de silencio por los migrantes fallecidos en el mar. Asegura que los vecinos de Ceuta también sienten dolor por esas muertes, pero reclama al mismo tiempo medidas para garantizar la seguridad de quienes viven en la ciudad: "Que no se crea el resto de España que no nos importan esas muertes, nos duele, nos duele muchísimo".

“Algunos han cuestionado mi testimonio”

El testimonio de Beatriz también ha provocado críticas en redes sociales. Algunas personas han puesto en duda su relato y las circunstancias en las que se produjo la entrada del hombre en la vivienda. Responde especialmente molesta por quienes han cuestionado que pudiera sentirse víctima de una agresión sexual o de un intento de agresión: “Por lo visto, yo, por el hecho de tener 62 años, no puedo decir que haya sufrido una agresión sexual o un intento”, lamenta. Beatriz insiste en que, aunque finalmente no sufriera una agresión física, el hecho de encontrarse a un desconocido dentro de su habitación y en su cama supuso una invasión de su intimidad y un momento de enorme miedo. El episodio también ha tenido consecuencias para su entorno familiar. La vecina explica que sus hijos han sufrido por los comentarios recibidos a través de redes después de que su historia se hiciera pública.

Pese a todo, asegura que ha recibido numerosas muestras de apoyo, tanto de vecinos de Ceuta como de personas de otras partes de España.

Una sentencia que mantiene la prohibición de entrada

Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición judicial. Beatriz explica que la sentencia contempla una condena de dos años de prisión que habría quedado sustituida por su expulsión del territorio nacional, además de una prohibición de entrada en España durante varios años. Según el relato de Beatriz, si el hombre regresara durante el periodo de prohibición y fuera detenido, tendría que cumplir la pena de prisión pendiente. También se habría establecido una orden de alejamiento respecto a ella y su entorno.

La vecina asegura que conocer estos antecedentes y las medidas adoptadas judicialmente le ha proporcionado cierta tranquilidad, aunque reconoce que el miedo permanece. Su historia se ha convertido así en uno de los testimonios más personales de la situación que atraviesa Ceuta: una mujer que asegura haberse despertado en su propia cama con un desconocido en calzoncillos dentro de su habitación. Ahora, reclama que su experiencia no quede reducida a una simple anécdota, sino que sirva para poner el foco en la sensación de inseguridad que, según denuncia, sienten los ceutíes.

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