Alya se enfrenta a Mine y Sadakat y deja claro quién es la mujer de Cihan: esta noche en En tierra lejana

Sadakat aprovecha el embarazo de Mine para insistir en que Alya debe marcharse y dejar su sitio a la madre del futuro hijo de Cihan. Pero, lejos de quedarse en silencio, primero pone en su sitio a Mine y, después, se enfrenta a Sadakat. "Para empezar, mi nombre es Alya", le deja claro antes de desmontar uno por uno todos sus argumentos.

La doctora también reprocha a la matriarca su obsesión por que el bebé sea un niño. "¿No te da vergüenza? Si el bebé fuera una niña, ¿no sería también su hija?", le pregunta sin esconder su indignación.

Alya recuerda cuál es su verdadero lugar en la familia Albora. "Soy la mujer de Cihan. Soy su esposa legal. Vivo aquí porque soy su mujer. Nadie puede echarme de esta casa. Solo yo decido si quiero irme", explica, dejando a Sadakat descolocada.

¿Cómo reaccionará después de que Alya le haya plantado cara como nunca antes?

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