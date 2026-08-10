Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | En tierra lejana

Alya se enfrenta a Mine y Sadakat y deja claro quién es la mujer de Cihan: esta noche en En tierra lejana

Sadakat vuelve a intentar apartar a Alya utilizando el embarazo de Mine, pero esta vez la doctora no está dispuesta a callar. Delante de todos, defiende su lugar al lado de Cihan y responde como nunca antes a la matriarca.

Alya se enfrenta a Mine y Sadakat y deja claro quién es la mujer de Cihan: esta noche en En tierra lejana

Alya se enfrenta a Mine y Sadakat y deja claro quién es la mujer de Cihan: esta noche en En tierra lejana

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Sadakat aprovecha el embarazo de Mine para insistir en que Alya debe marcharse y dejar su sitio a la madre del futuro hijo de Cihan. Pero, lejos de quedarse en silencio, primero pone en su sitio a Mine y, después, se enfrenta a Sadakat. "Para empezar, mi nombre es Alya", le deja claro antes de desmontar uno por uno todos sus argumentos.

La doctora también reprocha a la matriarca su obsesión por que el bebé sea un niño. "¿No te da vergüenza? Si el bebé fuera una niña, ¿no sería también su hija?", le pregunta sin esconder su indignación.

Alya recuerda cuál es su verdadero lugar en la familia Albora. "Soy la mujer de Cihan. Soy su esposa legal. Vivo aquí porque soy su mujer. Nadie puede echarme de esta casa. Solo yo decido si quiero irme", explica, dejando a Sadakat descolocada.

¿Cómo reaccionará después de que Alya le haya plantado cara como nunca antes?

No te pierdas el capítulo de esta noche de En tierra lejana, a las 23:00 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Kazim en Una nueva vida

Seyran sorprende a Kazim con las palabras más bonitas que podía dedicarle

Mariam Hernández en Padre no hay más que uno, la serie

¿Qué hace un Strategic Organization, Workflow Manager? El trabajo de Helena en Padre no hay más que uno, la serie

Alya se enfrenta a Mine y Sadakat y deja claro quién es la mujer de Cihan: esta noche en En tierra lejana

Alya se enfrenta a Mine y Sadakat y deja claro quién es la mujer de Cihan: esta noche en En tierra lejana

Seyran en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

Ferit encuentra la forma de cumplir el mayor sueño de Seyran... ¡y le pide matrimonio!

Ferit en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

"Tú eres mi casa": Ferit y Seyran se sinceran como nunca sobre su futuro

Seyran en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

Ferit y Seyran vuelven a entenderse: "Te deseo más que a nadie en esta vida"

Después de todo lo que ha ocurrido entre ellos, Ferit y Seyran consiguen dejar atrás sus diferencias. La pareja hace las paces, recupera la confianza... ¡y recibe una gran noticia para el futuro de la empresa!

Una nueva vida
CAPÍTULO 98

El demoledor discurso de Cengiz que hace tambalear a Ifakat: "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?"

El gran amigo de Halis la ha hecho reflexionar sobre la vida que ha dedicado a los Korhan y le ha dejado una pregunta que no ha podido quitarse de la cabeza.

Suna en Una nueva vida

Ferit y Suna entierran por fin el pasado: "Los dos hicimos el ridículo"

Bianca y Fina en el capítulo 624 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina y Bianca, más cerca que nunca y...¿a punto de besarse?

Ágata y Lola, capítulo 5

La teoría de Ágata deja sin palabras a sus compañeros: ¡cree que el hermano de Celia está vivo!

Publicidad