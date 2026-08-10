El pasado de Eduardo sacude Sueños de libertad: Alberto Lozano avisa de que todavía quedan misterios por descubrir

Eduardo llegó a la casa De la Reina como chófer y hombre de confianza de Damián, pero pronto salió a la luz su pasado. Tras viajar durante dos años, descubrió que Inma, el amor de su vida, se había casado con Federico, su hermano.

El reencuentro con Federico trajo nuevas revelaciones: Inma había muerto y Roque, a quien Eduardo creía su sobrino, era realmente su hijo. Alberto Lozano asegura que su personaje todavía esconde incógnitas que se irán desentrañando en Sueños de libertad.

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