7 recetas básicas de Karlos Arguiñano que tendrás listas en menos de 15 minutos de horno

El tiempo es oro y la alimentación también. Karlos Arguiñano nos muestra cada día la facilidad de cocinar rápido sin renunciar a una alimentación saludable.

Siempre hay algún día de la semana que no te da tiempo a entretenerte en la cocina, incluso más de uno. Pero no sería justo tener que renunciar a una alimentación saludable por falta de tiempo.

Y para que esto no te ocurra, en Cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos seleccionado 7 recetas que podrás elaborar fácil y rápidamente puesto que todas requieren como máximo 15 minutos de horno.

Toma nota y apúntate estas recetas porque, el día menos pensado, las vas a necesitar.

Gambones al horno

Una vez listo el majado, en solo 5 minutos de horno tienes los gambones listos para disfrutar, lo que lo hace un recurso perfecto para esos días en los que las prisas apremian.

Arguiñano elabora gambones al horno: "En 5 minutos tienes listo un plato de marisco a buen precio hecho en casa"

Sardinas con pan de ajo

Tan solo 6 minutos de reloj necesitarás para tener listas estas sardinas, pero no olvides pedirlas ya evisceradas en la pescadería. Además, si te sobra pan de ajo, puedes darle una segunda vida triturándolo para hacer pan rallado o bien cortándolo en dados para tener unos deliciosos picatostes.

Receta exprés de Karlos Arguiñano: sardinas al horno en 6 minutos

Mojarra a la andaluza

Lo que más tiempo le ha llevado a Arguiñano es la fritada, porque después solo son 10 minutos de horno. Por eso el cocinero sugiere tener la fritada lista incluso de la víspera, para hacer la mojarra en un abrir y cerrar de ojos.

Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"

Dorada al horno con vinagreta de calamar

"Estoy emocionado con esta receta", asegura Arguiñano que conoce perfectamente tanto el valor nutricional de la misma, como el sabor y la rapidez de elaboración. ¡Solo 8 minutos de horno!

Dorada al horno con vinagreta de calamar

Rollitos de verdura, soja y pollo

Una bocado delicioso, casero y muy barato, así es esta receta de rollitos de verdura, soja y pollo que tendrás lista en 8 minutos de horno. La puedes presentar como primer plato del menú del día, o como entrante.

Karlos Arguiñano prepara una receta de rollitos de verdura, soja y pollo en 8 minutos de horno

Merluza con patatas y crujiente de pistachos

Lo que más tiempo te llevará son las patatas panaderas, pero el pescado lo tendrás listo en un abrir y cerrar de ojos, exactamente en 6 minutos en el horno.

Merluza al horno en 6 minutos, con patatas y crujiente de pistachos, la receta de Karlos Arguiñano

Solomillo a la sal con pimientos rellenos

De todas las recetas que te hemos propuesto, esta de solomillo a la sal será la que más tiempo te lleve y eso que solo necesita 15 minutos en el horno.

Solomillo a la sal con pimientos rellenos, de Arguiñano: una receta lista en 15 minutos de horno

Ahora sí que no tienes excusa para comer platos deliciosos y saludables aún cuando tienes el tiempo muy limitado. ¡Buen provecho!

