Nuria Roca, asustada con la moda de los 'therians': "La gente se aburre mucho"

En la habitual tertulia de actualidad de los jueves, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Tamara Falcó y Pablo Motos han analizado el por qué de la nueva moda de los 'therians', personas que se identifican con una animal no humano.

"La gente se aburre mucho", ha recalcado Nuria Roca, asustada con esta nueva tendencia. Sus compañeros han suscrito sus palabras y han recalcado lo peligrosos que es seguir nuevas modas en redes sociales.

"La gente está enloqueciendo con llamar la atención", ha querido recalcar Pablo Motos tratando de buscar explicación a esta tendencia. ¡Escucha todo lo que han comentado al respecto dándole play al vídeo de arriba!