Bea y Kiko aguantaron como campeones y se fueron sin nada: el gesto que estuvo a punto de darle 50.000 euros a esta pareja de Atrapa un millón

Bea y Kiko se han quedado a tan solo una pregunta de poder lograr un premio de 50.000 euros y así poner en marcha el proyecto tan bonito que tenían previsto. La tercera ronda dejó a la pareja con solo dos fajos, y han jugado a todo o nada desde la cuarta hasta plantarse en la última ronda.

La pregunta era desconocida para ambos: con un tema matemático, consistía en el nombre que se le da a una serie de número enteros. Al no saber ninguna de las dos opciones, han intentado usar la opción de probar cuál suena mejor entre Andy y Lucas.

Ante la indecisión de ambos, Bea se ha lamentado por no “escuchar más a mi madre de vez en cuando”. Mientras el tiempo corría, los fajos no han ocupado una de las trampillas a falta de 24 segundos, pero poco han durado en esa posición porque Bea los ha vuelto a retirar.

El momento ha estado lleno de tensión y a falta de 2 segundos, Kiko ha decidido poner la opción de Andy. La cara de Bea ha sido un poema porque se decantaba más por la otra opción. “Andy es más internacional” ha explicado el concursante para justificar su decisión.

Manel ha querido quitar hierro al asunto y ha felicitado a la pareja por el espectacular logro de estar “más de medio recorrido del programa” con tan solo dos fajos.

La decepción de los concursantes se ha hecho presente cuando han visto cómo se abría la trampilla que albergaba el dinero. Un triste final para una hazaña ¡mayúscula!