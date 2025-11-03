Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Receta exprés de Karlos Arguiñano: sardinas al horno en 6 minutos

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta exprés increíblemente saludable y sabrosa: unas sardinas al horno con un pan de ajo.

Receta exprés de Karlos Arguiñano: sardinas al horno en 6 minutos

Si os sobra pan de ajo, puedes darle una segunda vida triturándolo para hacer pan rallado o bien cortándolo en dados para tener unos deliciosos picatostes.

Ingredientes, para 4 personas

  • 24 sardinas
  • 3 dientes de ajo
  • ½ barra de pan
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Sardinas al horno
Elaboración

Para el aceite de ajo, pela los ajos, trocéalos y ponlos en un mortero. Agrega un poco de sal y májalos bien. Agrega 1 cucharada de perejil picado y 6 cucharadas de aceite, y mezcla bien.

Corta 12 rebanadas finas de pan, extiéndelas sobre una bandeja de horno y úntalas con el aceite de ajo y perejil. Hornéalas a 220º durante 6 minutos.

Corta 12 rebanadas finas de pan
Limpia las sardinas (retirándoles las cabezas y las tripas). Cubre una bandeja de horno con papel de horno, coloca las sardinas encima y sazónalas. Úntalas con un poco del aceite de ajo y perejil, introdúcelas en el horno y hornéalas a 220º durante 8-10 minutos

Úntalas con un poco del aceite de ajo y perejil
Sirve 6 sardinas y 3 rebanadas de pan en cada plato. Adereza las sardinas con un poco de aceite de ajo y perejil, y decora los platos con unas hojas de perejil.

Programas

