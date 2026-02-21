Antena3
Mejores momentos | 21 de febrero

“Esta os la dejo pasar”: la situación inédita de Bea y Kiko en Atrapa un millón que hace actuar a Manel Fuentes

Bea y Kiko han tenido un comienzo accidentado en Atrapa un millón cuando se les han caído varios fajos de billetes.

Bea y Kiko, junto a Manel Fuentes en Atrapa un millón

Julián López
A pesar de la cantidad de años que lleva Atrapa un millón en emisión, siempre hay lugar para ver situaciones inéditas. Bea y Kiko han arrancado el concurso cautivándonos con el objetivo que tiene ella en mente: montar un centro de neurorrehabilitación especial, una idea que vio en Francia y que quiere traer a España.

Bea, concursante de Atrapa un millón

Pero el comienzo de la pareja en Atrapa un millón ha sido algo accidentado, pues la primera ronda nos ha dejado un momento inédito e insólito. Bea y Kiko han repartido el dinero entre dos de las opciones, y las prisas han provocado que la torre de dinero sea algo inestable.

Cuando ha acabado el tiempo, ha sucedido lo peor: un par de fajos se han caído. Bea ha querido reordenarlos pero Manel Fuentes la ha detenido, teniendo que intervenir él. El presentador ha señalado que, en caso de haber foto finish, se vería que todos los fajos estaban dentro de la trampilla cuando se acabó el tiempo, pero que si llega a ser antes, esos fajos se habrían perdido.

Esta situación siempre la comenta Manel antes de comenzar a jugar, pero nunca habíamos estado tan cerca de que pasara de verdad. “Esta os la dejo pasar”, ha avisado Fuentes ante esta inédita situación que hemos vivido en Atrapa un millón. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

