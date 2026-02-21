Antena3
Mejores momentos | 21 de febrero

Misión imposible para Bea y Kiko en Atrapa un millón: se quedan con solo 50.000 euros en la tercera pregunta

Bea y Kiko han perdido una gran cantidad de dinero en esta pregunta y afrontarán lo que resta de programa con tan solo dos fajos de billetes, ¿lograrán aguantarlos hasta el final?

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón

La tensión se ha hecho presente en el plató cuando la pareja ha visto la pregunta: ‘¿Cuál llegó antes a las casas españolas?’. Los distintos electrodomésticos han hecho dudar hasta el final a Bea y Kiko, otra piedra en su camino por Atrapa un millón tras un comienzo algo accidentado.

Bea y Kiko, junto a Manel Fuentes en Atrapa un millón

A pesar de barajar varias opciones de esta tercera pregunta, la opción de la nevera con congelador ha sido la que más les convencía hasta que Bea ha mencionado el modelo de “aspirador que te venía con la bolsita”.

Ante la duda, Kiko ha decidido pasar dos fajos de billetes al lugar del aspirador eléctrico pese a que su confianza estaba depositada en la nevera. “Yo también creo que es nevera, pero…”, ha aclarado Bea.

“Yo esperaba que Kiko me hiciera un último movimiento”, ha bromeado Manel. La suerte estaba echada y la pareja de enamorados han tenido clara su decisión desde que vieron la pregunta.

El chasco ha sido mayúsculo cuando han visto cómo los 225.000 euros se perdían por la trampilla de la nevera con congelador. A pesar de la desilusión de haber perdido tanto dinero, Bea y Kiko mantienen 50.000 euros y están aliviados al pensar que podría haber sido peor, pero Atrapa un millón se ha puesto cuesta arriba para ellos.

