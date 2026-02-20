Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuatro muertos y 17 heridos por la explosión de un camión cisterna en una autopista de Chile

Los bomberos han necesitado varias horas para sofocar el fuego provocado por la explosión de un camión cisterna en plena hora punta en una autopista de Chile.

Al menos cuatro personas han muerto y 17 han resultado heridas por la explosión de un camión cisterna en plena hora punta en una autopista de Chile.

Concretamente ocurrió en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez. Un camión que transportaba gas licuado ha explotado tras protagonizar un accidente. Además del camión cisterna se han visto implicados 7 coches más. Todo ocurrió después de que el conductor del camión "perdiera el control y colisionara con las barreras de contención" de la carretera.

"El producto inflamable que transportaba provoca una explosión y esta explosión, afectó la otros vehículos que transitaban la zona, alcanzados por la explosión del gas", dijo Víctor Vielma, general de Carabineros.

