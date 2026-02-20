Cuatro muertos y 17 heridos por la explosión de un camión cisterna en una autopista de Chile

Al menos cuatro personas han muerto y 17 han resultado heridas por la explosión de un camión cisterna en plena hora punta en una autopista de Chile.

Concretamente ocurrió en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez. Un camión que transportaba gas licuado ha explotado tras protagonizar un accidente. Además del camión cisterna se han visto implicados 7 coches más. Todo ocurrió después de que el conductor del camión "perdiera el control y colisionara con las barreras de contención" de la carretera.

"El producto inflamable que transportaba provoca una explosión y esta explosión, afectó la otros vehículos que transitaban la zona, alcanzados por la explosión del gas", dijo Víctor Vielma, general de Carabineros.

