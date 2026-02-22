Solo necesitaron dos segundos: los concursantes más rápidos en el panel final de La ruleta de la suerte

El panel final de La ruleta de la suerte es la prueba que el mejor concursante del día enfrenta para llevarse un pellizco más de dinero… ¡o incluso el coche! Una pista, y un par de consonantes y vocales descubren más o menos el panel, dejándolo todo a la suerte.

Una buena elección de letras puede ser vital para que el concursante acierte el panel final dentro de los diez segundos establecidos, pero han habido veces en las que ese tiempo queda grande, pues apenas dos o tres segundos han sido suficientes para que los concursantes se vayan con mucho dinero a casa. ¡Los repasamos!

Miguel gana 7.550 euros en dos segundos

Esta semana hemos vivido el buen concurso de Miguel, que durante las pruebas acumuló 4.550 euros gracias al Bote, mientras que en el panel final ha ganado 3.000 euros más para alcanzar los 7.550 euros.

Nunca tres sinónimos significaron tanto dinero, pero con casi todo el panel al descubierto, Miguel solo tuvo que tirar de intuición para sacar las tres palabras.

Noelia, dos segundos y 5.075 euros

Noelia contó con una vocal extra en el panel final que lo esclareció todo: debía encontrar tres partes de un reloj, y una se veía al completo, sacando las otras dos en un par de segundos.

Jorge dobla su dinero en dos segundos

La jugada de Jorge fue magistral en todos los sentidos: llegó al panel final prácticamente en el último segundo, robándole el pase, la ayuda y una pizca de dinero.

Su pasión por la comida le ayudó a descubrir los tres condimentos que se escondían en el panel final. Ni había comenzado a correr el tiempo cuando el concursante ya estaba respondiendo, resolviendo en dos segundos y dejando a todos en shock. Una jugada que le permitió doblar su dinero, llevándose al final 4.788 euros.

El 'postureo' de Isidro vale 7.950 euros

Cuando Isidro vio que había tres bandas ocultas en el panel final, tenía un semblante. Al dar sus consonantes y vocales, su cara se transformó. Su respuesta le hizo ganar mucho dinero en apenas segundos, cuando el joven confesó que una de esas bandas no la había escuchado nunca.

“Tengo una camiseta por postureo”, reconocía el joven a Jorge Fernández, sin poder aguantar la risa, pero consciente de que, gracias a estas tres míticas bandas, Isidro se llevaba casi ocho mil euros a casa.

Una torre y una ciudad le dan a Sandra casi seis mil euros

En el panel final también hay otro tipo de pistas. Sandra debía acertar una construcción y una ciudad. Sin ayudas extras, y con una magistral elección de letras, la concursante supo en tres segundos la respuesta ganadora.

La joven saltaba de alegría pues, además de los 1.956 euros que había acumulado a lo largo del programa, la concursante sumaba otros 4.000 euros más.