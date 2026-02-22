Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Los recordabas?

Solo necesitaron dos segundos: los concursantes más rápidos en el panel final de La ruleta de la suerte

Repasamos aquellos paneles finales en los que los concursantes necesitaron apenas dos o tres segundos para resolverlos.

Miguel, concursante de La ruleta de la suerte

Miguel ha ganado más de 7.000 euros

Publicidad

Julián López
Publicado:

El panel final de La ruleta de la suerte es la prueba que el mejor concursante del día enfrenta para llevarse un pellizco más de dinero… ¡o incluso el coche! Una pista, y un par de consonantes y vocales descubren más o menos el panel, dejándolo todo a la suerte.

Una buena elección de letras puede ser vital para que el concursante acierte el panel final dentro de los diez segundos establecidos, pero han habido veces en las que ese tiempo queda grande, pues apenas dos o tres segundos han sido suficientes para que los concursantes se vayan con mucho dinero a casa. ¡Los repasamos!

Miguel gana 7.550 euros en dos segundos

Esta semana hemos vivido el buen concurso de Miguel, que durante las pruebas acumuló 4.550 euros gracias al Bote, mientras que en el panel final ha ganado 3.000 euros más para alcanzar los 7.550 euros.

¡Solo utiliza dos segundos para resolver el Panel Final y ganar más de 7.000 euros!

Miguel ha ganado más de 7.000 euros

Nunca tres sinónimos significaron tanto dinero, pero con casi todo el panel al descubierto, Miguel solo tuvo que tirar de intuición para sacar las tres palabras.

Noelia, dos segundos y 5.075 euros

Noelia contó con una vocal extra en el panel final que lo esclareció todo: debía encontrar tres partes de un reloj, y una se veía al completo, sacando las otras dos en un par de segundos.

¡Un final de escándalo! Noelia resuelve el panel en un abrir y cerrar de ojos

Jorge dobla su dinero en dos segundos

La jugada de Jorge fue magistral en todos los sentidos: llegó al panel final prácticamente en el último segundo, robándole el pase, la ayuda y una pizca de dinero.

¡Una final de infarto! Jorge resuelve el último panel en solo 2 segundos

Su pasión por la comida le ayudó a descubrir los tres condimentos que se escondían en el panel final. Ni había comenzado a correr el tiempo cuando el concursante ya estaba respondiendo, resolviendo en dos segundos y dejando a todos en shock. Una jugada que le permitió doblar su dinero, llevándose al final 4.788 euros.

El 'postureo' de Isidro vale 7.950 euros

Cuando Isidro vio que había tres bandas ocultas en el panel final, tenía un semblante. Al dar sus consonantes y vocales, su cara se transformó. Su respuesta le hizo ganar mucho dinero en apenas segundos, cuando el joven confesó que una de esas bandas no la había escuchado nunca.

“A lo loco y a lo grande a Ibiza”: Isidro resuelve el panel de la final en dos segundos y se lleva a casa 7.950 euros

“Tengo una camiseta por postureo”, reconocía el joven a Jorge Fernández, sin poder aguantar la risa, pero consciente de que, gracias a estas tres míticas bandas, Isidro se llevaba casi ocho mil euros a casa.

Una torre y una ciudad le dan a Sandra casi seis mil euros

En el panel final también hay otro tipo de pistas. Sandra debía acertar una construcción y una ciudad. Sin ayudas extras, y con una magistral elección de letras, la concursante supo en tres segundos la respuesta ganadora.

Sandra resuelve el panel final en tan solo 3 segundos

La joven saltaba de alegría pues, además de los 1.956 euros que había acumulado a lo largo del programa, la concursante sumaba otros 4.000 euros más.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Noticias

Publicidad

Programas

La indignación de Eva Soriano ante las críticas del jurado

La indignación de Eva Soriano ante las críticas del jurado: “Mis cagadas siempre son hipercastigadas, mientras las del resto no”

Miguel, concursante de La ruleta de la suerte

Solo necesitaron dos segundos: los concursantes más rápidos en el panel final de La ruleta de la suerte

Tamara Gorro

Tamara Gorro responde a todos los rumores que se han dicho sobre Cayetano Rivera: "No voy a consentir las mentiras"

7 recetas básicas de Karlos Arguiñano que tendrás listas en menos de 15 minutos de horno
¡El tiempo es oro!

7 recetas básicas de Karlos Arguiñano que tendrás listas en menos de 15 minutos de horno

Descubre los retos a los que se enfrentan los concursantes en el octavo programa de El Desafío
Próximos retos | Programa 7

Descubre los retos a los que se enfrentan los concursantes en el octavo programa de El Desafío

Nuria Roca, asustada con la moda de los 'therians': "La gente se aburre mucho"
Tertulia de actualidad

Nuria Roca, asustada con la moda de los 'therians': "La gente se aburre mucho"

Los colaboradores del programa no han podido evitar comentar las noticias más surrealistas de la semana relacionadas con esta nueva moda.

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 21 de febrero

Bea y Kiko, la pareja de Badajoz que conquistó Atrapa un millón con su pedida de mano… ¡en pijama!

Estos concursantes han comentado cómo se comprometieron durante las pasadas Navidades.

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón

Bea y Kiko aguantaron como campeones y se fueron sin nada: el gesto que estuvo a punto de darle 50.000 euros a esta pareja de Atrapa un millón

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón

Misión imposible para Bea y Kiko en Atrapa un millón: se quedan con solo 50.000 euros en la tercera pregunta

Bea y Kiko, junto a Manel Fuentes en Atrapa un millón

“Esta os la dejo pasar”: la situación inédita de Bea y Kiko en Atrapa un millón que hace actuar a Manel Fuentes

Publicidad