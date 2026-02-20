Sarah Ferguson: su matrimonio con el príncipe Andrés y su polémico divorcio tras la publicación de una foto íntima

Ayer, día 19 de febrero, arrestaron a Andrés Mountbatten-Windsor, conocido por haber sido príncipe del Reino Unido y duque de York. Ha sido el mismo día de su 66 cumpleaños que lo han detenido por una presunta mala conducta en un cargo público en el caso Epstein.

Mientras la investigación sigue su camino, las miradas se han centrado en su exmujer Sarah Ferguson y sus hijas en común, quienes han decidido mantenerse en un plano secundario.

Eso sí, Ferguson se encuentra en paradero desconocido, aunque se apunta que seguramente está en los Emiratos Árabes Unidos, donde se refugia en busca de calma y tranquilidad.

En este artículo vamos a descubrir quién es Sarah Ferguson: sus raíces, sus inicios en la realeza británica, su matrimonio y el divorcio, además de su estado actual. Hablamos de una figura que ha sido muy importante en la realeza británica y que ahora se encuentra en un retiro de lujo en uno de los momentos más complicados para la casa real.

Sarah Ferguson | Gtres

Sus raíces

Sarah nació el 15 de octubre de 1959 en Londres, es decir, actualmente tiene 66 años. Conocida cariñosamente como Fergie, es la segunda más mayor de las hijas de Ronald Ferguson, el mayor retirado del ejército británico.

Su padre estuvo vinculado con la familia real, especialmente con el príncipe Felipe y, más tarde, con el entonces príncipe Carlos. Ambas relaciones, que fueron bien cercanas, estuvieron relacionadas con el polo.

Sarah Ferguson en 1981 | Gtres

La exmujer de Andrés también es miembro de la aristocracia británica por nacimiento, y es que muchos de sus antepasados están relacionados de forma directa con la Casa de Estuardo.

Por parte de su padre, es descendiente del rey Carlos II de Inglaterra por sus dos hijos ilegítimos, por un lado Carlos Lennox, primer duque de Richmond y, en segundo lugar, James Scott, primer duque de Monmouth.

Sarah Ferguson en 1986 | Gtres

Su relación con Andrés

Sarah y Andrés se conocieron en su juventud, aunque no fue hasta 1985 que su relación se consolidó, cuando les presentó formalmente Diana de Gales, quien podría considerarse su celestina.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés en 1986 | Gtres

Y es que Mountbatten-Windsor lo explicó en una entrevista: "Nos hicieron sentarnos uno al lado del otro durante el almuerzo en Ascot, todo comenzó a partir de ahí". Desde entonces, su historia de amor fue a más, pasando por el matrimonio y los hijos.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés en 1986 | Gtres

La boda

La pareja se casó el 23 de julio de 1986, un año después de conocerse. La celebración fue en la Abadía de Westminster, donde acudieron aproximadamente 2.000 invitados. Una boda que marcó la historia del país y que será difícil de olvidar.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés el día de su boda en 1986 | Gtres

Los recién casados recibieron, por parte de la reina, los títulos de duques de York, condes de Inverness y barones Killyleagh. Sarah también recibió automáticamente el tratamiento de alteza real.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés el día de su boda en 1986 | Gtres

En octubre de 2025, el Palacio Buckingham anunció que Andrés perdería sus títulos, honores y tratamiento real debido a su relación con Jeffrey Epstein. Sarah, por su parte, perdió gran parte de sus títulos tras el divorcio en 1996.

Sus hijas

La pareja tuvo dos hijas en común. La mayor se llama Beatriz, y nació en 1988, convirtiéndose en la novena en la línea de sucesión del trono británico. Se casó en 2020 con Edoardo Mapelli Mozzi en la capilla real de Todos los Santos de Windsor. Juntos, tienen dos hijas, Sienna, nacida en 2021, y Athena, nacida en 2025.

Sarah Ferguson con su hija Beatriz en 1986 | Gtres

La pequeña de las hermanas, Eugenia, nació en 1990, hecho que la convierte en la decimosegunda en la línea de sucesión del trono británico. Se casó en 2018 con el empresario Jack Brooksbank en la capilla de San Jorge de Windsor. De su matrimonio nacieron August, en 2021, y Ernest, en 2023.

Sarah Ferguson con su hija Eugenia en 1985 | Gtres

Las dos hermanas siguen vinculadas a la familia real británica, tanto que ambas siguen asistiendo a actividades y eventos públicos y privados de la realeza.

El divorcio

Andrés y Sarah se separaron en 1992, ya que la pareja pasó por diversas desavenencias y, a lo largo de los años dejaron de entenderse. Fue un momento en el que el príncipe pasaba mucho tiempo fuera de casa, puesto que tenía deberes reales y navales. Sarah, por su parte, era vista con frecuencia con otros hombres.

Así pues, en enero de 1992 los duques de York anunciaron su separación, que no afectaba a los títulos nobiliarios de Sarah. Pero los problemas solo fueron a más, y es que en agosto de ese mismo año se tomaron unas fotos comprometidas: Sarah aparecía en toples y el administrador financiero John Bryan le estaba chupando los pies.

Sarah Ferguson | Gtres

La imagen se publicó en la primera plana del periódico Daily Mirror, hecho que fue fruto de escándalo en todo el país pero, sobre todo, en la casa real. Sarah no paró de recibir críticas y menosprecios, además de que su relación con la familia real se fue deteriorando poco a poco.

Cuatro años más tarde, la pareja pactó el divorcio de mutuo acuerdo, en 1996. Con ello, Sarah perdió el trato como miembro de la realeza, y lo único que logró mantener fue el título de duquesa de York.

Sarah Ferguson | Gtres

A partir de ese momento, la madre de Beatriz y Eugenia empezó su nueva vida profesional como agente comercial, un trabajo que la ayudó a pagar las grandes deudas que acumulaba de los años 80 y 90.

A pesar de la ruptura y todos los acontecimientos que sufrió la pareja, ambos han mantenido siempre una relación cercana y respetuosa por sus hijas, ya que cuando todo esto sucedió, ellas aún eran pequeñas.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés en setiembre del 2025 | Gtres

Actualidad

Con el paso de los años Sarah descubrió su pasión por la literatura, desarrollando una nueva etapa profesional como escritora de libros infantiles. Sus creaciones son mundialmente conocidas y tienen mucho éxito.

En 2023 empezó a sufrir de salud, y es que le detectaron un cáncer de mama que, por suerte, estaba en una etapa muy temprana. Le hicieron una mastectomía y una reconstrucción de la zona mamaria.

Un año más tarde, en 2024, le detectaron un melanoma maligno, la forma más agresiva del cáncer de piel. Aún con el diagnóstico, su portavoz declaró que Sarah mantenía un buen estado de ánimo. Además, su hija Beatriz confirmó que estaba todo despejado y prosperando.