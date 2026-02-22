Avance
“Me late el corazón cuando veo a Ferit”: el ataque de nervios de Seyran tras su reencuentro, esta noche en Una nueva vida
El anuncio de su boda con Sinan debería ser el momento más feliz de su vida, pero volver a ver a Ferit lo ha cambiado todo. Seyran está al límite y su hermana Suna lo sabe.
Por mucho que hayan pasado dos años y ella intente convencerse de lo contrario, volver a tener delante al que fue su gran amor ha sido un golpe muy duro. Ver a Ferit de nuevo ha derrumbado todos sus muros en un segundo y ha dejado claro que no lo ha olvidado. La llama sigue ahí y eso la asusta mucho.
Tras un tenso cara a cara entre Kazim y Ferit, Seyran se siente completamente superada. Con el corazón a mil por hora y sin poder respirar bien, tiene que refugiarse en el baño. Allí, Suna entra para consolarla y darle ese abrazo que tanto necesita, pero también para decirle las cosas claras.
"Me late el corazón así cuando veo a Ferit, pero dentro solo está Sinan", intenta decirse Seyran a sí misma, muerta de miedo por lo que siente su cuerpo. Pero Suna, que la conoce mejor que nadie, le habla con la verdad: "Cálmate. Si yo me he dado cuenta, los demás también lo harán, especialmente Sinan".
Suna sabe que esos celos de Sinan no son por nada y teme que todo termine en una vergüenza pública. Tras este momento de hermanas, Seyran sale a buscar a su prometido. Él está fuera tomando el aire, ajeno a todo el torbellino emocional de su novia. Es entonces cuando Seyran, quizás buscando autoconvencerse o buscando seguridad, pide desesperada: "No sueltes nunca mi mano".
Esta noche, capítulo imperdible de Una nueva vida. A las 22.00 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.
