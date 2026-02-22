“Me late el corazón cuando veo a Ferit”: el ataque de nervios de Seyran tras su reencuentro, esta noche en Una nueva vida

Por mucho que hayan pasado dos años y ella intente convencerse de lo contrario, volver a tener delante al que fue su gran amor ha sido un golpe muy duro. Ver a Ferit de nuevo ha derrumbado todos sus muros en un segundo y ha dejado claro que no lo ha olvidado. La llama sigue ahí y eso la asusta mucho.

Tras un tenso cara a cara entre Kazim y Ferit, Seyran se siente completamente superada. Con el corazón a mil por hora y sin poder respirar bien, tiene que refugiarse en el baño. Allí, Suna entra para consolarla y darle ese abrazo que tanto necesita, pero también para decirle las cosas claras.

"Me late el corazón así cuando veo a Ferit, pero dentro solo está Sinan", intenta decirse Seyran a sí misma, muerta de miedo por lo que siente su cuerpo. Pero Suna, que la conoce mejor que nadie, le habla con la verdad: "Cálmate. Si yo me he dado cuenta, los demás también lo harán, especialmente Sinan".

Suna sabe que esos celos de Sinan no son por nada y teme que todo termine en una vergüenza pública. Tras este momento de hermanas, Seyran sale a buscar a su prometido. Él está fuera tomando el aire, ajeno a todo el torbellino emocional de su novia. Es entonces cuando Seyran, quizás buscando autoconvencerse o buscando seguridad, pide desesperada: "No sueltes nunca mi mano".

