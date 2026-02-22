Antena3
“Me late el corazón cuando veo a Ferit”: el ataque de nervios de Seyran tras su reencuentro, esta noche en Una nueva vida

El anuncio de su boda con Sinan debería ser el momento más feliz de su vida, pero volver a ver a Ferit lo ha cambiado todo. Seyran está al límite y su hermana Suna lo sabe.

Seyran

Por mucho que hayan pasado dos años y ella intente convencerse de lo contrario, volver a tener delante al que fue su gran amor ha sido un golpe muy duro. Ver a Ferit de nuevo ha derrumbado todos sus muros en un segundo y ha dejado claro que no lo ha olvidado. La llama sigue ahí y eso la asusta mucho.

Tras un tenso cara a cara entre Kazim y Ferit, Seyran se siente completamente superada. Con el corazón a mil por hora y sin poder respirar bien, tiene que refugiarse en el baño. Allí, Suna entra para consolarla y darle ese abrazo que tanto necesita, pero también para decirle las cosas claras.

"Me late el corazón así cuando veo a Ferit, pero dentro solo está Sinan", intenta decirse Seyran a sí misma, muerta de miedo por lo que siente su cuerpo. Pero Suna, que la conoce mejor que nadie, le habla con la verdad: "Cálmate. Si yo me he dado cuenta, los demás también lo harán, especialmente Sinan".

Suna sabe que esos celos de Sinan no son por nada y teme que todo termine en una vergüenza pública. Tras este momento de hermanas, Seyran sale a buscar a su prometido. Él está fuera tomando el aire, ajeno a todo el torbellino emocional de su novia. Es entonces cuando Seyran, quizás buscando autoconvencerse o buscando seguridad, pide desesperada: "No sueltes nunca mi mano".

Esta noche, capítulo imperdible de Una nueva vida. A las 22.00 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

“Os pido disculpas por todo”: Pelin se despide de Ferit aceptando que su destino es estar con Seyran

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza con desvelar el secreto de Marta y Cloe

Manu Baqueiro y Carol Rovira, en Perdiendo el juicio

Perdiendo el juicio reúne a Manu Baqueiro y Carol Rovira: un reencuentro cargado de recuerdos para los fans de Amar es para siempre

La trampa de los Albora: Alya descubre que ha viajado a Mardin para entrar en una jaula

Acompañamos a Guillermo Barrientos en su último día en el set de Sueños de libertad: "Han sido dos años maravillosos"

La voz de Emre Altug brilla en ‘Umutsuz Aşk’, la canción que simboliza la historia de Ferit y Seyran en Una nueva vida
La voz de Emre Altug brilla en ‘Umutsuz Aşk’, la canción que simboliza la historia de Ferit y Seyran en Una nueva vida

El actor y cantante interpreta en su concierto ‘Umutsuz Aşk’, la canción que se ha convertido en el himno que cuenta la historia de amor de Ferit y Seyran.

“No sois conscientes de lo que habéis hecho”: el próximo jueves, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3

Amanda intentará por todos los medios demostrar la inocencia de su hermana, ¿lo conseguirá?

Capítulo 503 de Sueños de libertad; 20 de febrero: Carmen no acaba de encontrar su sitio en casa de los De la Reina

Amanda vuelve a trabajar con Gabriel: “No me queda otra”

Begoña y Gabriel hacen un pacto: “Seremos una familia de puertas para fuera, pero nada más”

