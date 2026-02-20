'Zorro Ranch', así es el escondido rancho de los horrores que Epstein tenía en Nuevo México y que ahora se investiga

La red de poder y tráfico sexual que engloba el caso Epstein parece no tener fin. Salpica a personalidades de muchos países, en especial de Estados Unidos y Reino Unido, se ha cobrado la detención del expríncipe Andrés que tras 11 horas ha quedado en libertad bajo sospecha de conducta inapropiada en cargo público y cada día se conocen nuevas y estremecedoras informaciones.

Esta red sigue bajo la lupa de los investigadores. Lo último que ha trascendido es la existencia del 'Zorro Ranch', otro de los puntos negros que forman el mapa marcado por Epstein. Se le conoce como el 'rancho de los horrores'. Es una finca en lugar muy remoto de Nuevo México. Allí podrían encontrarse los cuerpos de dos niñas, presuntamente estranguladas durante una violación.

El pasado martes legisladores estatales de Nuevo México iniciaron una investigación sobre actividades realizadas en el pasado. "Ese perpetrador no pudo actuar solo. No pudo dirigir una red sexual solo, no pudo cometer este tipo de delitos financieros solo. Así que sabemos, como comisión, que quienes lo facilitaron también deben rendir cuentas, incluido el propio estado si es necesario", denunciaron.

Epstein compró el extenso Zorro Ranch de Nuevo México en 1993 y se lo compró al exgobernador demócrata Bruce King. En la cima de una colina construyó una mansión con una pista de aterrizaje privada.

La presidenta de la comisión de la verdad y representante estatal Andrea Romero, de Santa Fe dijo: "Hemos escuchado durante años denuncias y rumores sobre las actividades de Epstein aquí. Pero, lamentablemente, las investigaciones federales no han logrado reunir un registro oficial". Y cree que esta comisión: "Llenará los vacíos de lo que necesitamos saber".

El caso Epstein ha sacado a la luz una red de poder y tráfico sexual que ha salpicado a personalidades de muchos países, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido.

El presidente estadounidense, uno de los que más aparece en los documentos, sin embargo el se considera "exonerado" y eso le hace dice él ser un "experto" en el caso. Trump reconoce haber tenido contacto con él, pero asegura que lo echó hace años de su club porque era un "maldito pervertido".

Ahora, con la detención del expríncipe Andrés, también se rastrean más de 90 vuelos entre Londres y Nueva York. El jet privado de Epstein, presuntamente, trasladaba a chicas jóvenes. El 'Lolita Expréss' se utilizó incluso más allá de la muerte de Epstein.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.