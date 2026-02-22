Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 21 de febrero

Bea y Kiko, la pareja de Badajoz que conquistó Atrapa un millón con su pedida de mano… ¡en pijama!

Estos concursantes han comentado cómo se comprometieron durante las pasadas Navidades.

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón

Publicidad

Julián López
Publicado:

Bea y Kiko son la nueva pareja que concursa en Atrapa un millón y que nos ha conquistado con su eterna sonrisa. Vienen de Badajoz, y su historia nos ha cautivado.

La pareja nos cuenta que está comprometida, y Manel Fuentes ha querido saber cómo fue la pedida de mano, una historia que lo ha dejado boquiabierto: “Fue en la mañana de Navidad en pijama”, ha contado Kiko, provocando las risas del público y las bromas de Manel: “¿La boda será en bañador?”, pregunta el presentador.

Kiko lo había planeado para pedirle matrimonio a Bea en Nochebuena con la familia, pero tienen un bebé que se puso malito, por lo que la petición se atrasó al día siguiente, de una manera casera y especial que no olvidarán. En el vídeo de arriba tienes la historia de esta pareja, ¡dale al play y no te la pierdas!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón

Bea y Kiko, la pareja de Badajoz que conquistó Atrapa un millón con su pedida de mano… ¡en pijama!

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón

Bea y Kiko aguantaron como campeones y se fueron sin nada: el gesto que estuvo a punto de darle 50.000 euros a esta pareja de Atrapa un millón

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón

Misión imposible para Bea y Kiko en Atrapa un millón: se quedan con solo 50.000 euros en la tercera pregunta

Bea y Kiko, junto a Manel Fuentes en Atrapa un millón
Mejores momentos | 21 de febrero

“Esta os la dejo pasar”: la situación inédita de Bea y Kiko en Atrapa un millón que hace actuar a Manel Fuentes

Bea, concursante de Atrapa un millón
Mejores momentos | 21 de febrero

“Tiene un potencial que no estamos explotando”: la idea emprendedora que esta concursante quiere impulsar en Atrapa un millón

Dani e Iván, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 21 de febrero

El inesperado ‘milagro’ de Dani e Iván en Atrapa un millón: así ganaron 50.000 euros gracias a un río

Dani estaba en lo cierto con su razonamiento y, en la última ronda, los hermanos ganan 50.000 euros.

Dani e Iván, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 21 de febrero

“Chinchín no viene de brindar”: el significado de esta expresión enfrenta a Dani e Iván en Atrapa un millón

La cuarta pregunta ha obligado a los hermanos a dividir a partes iguales ya que cada uno piensa en una respuesta diferente, ¿cuál estará en lo cierto?

Dani e Iván, concursantes de Atrapa un millón

“No lo veo tan claro”: un concursante deja en shock a su novia en Atrapa un millón al descartar boda si gana el millón

Pilar Rubio,ante el dolor de Eduardo Navarrete: “Esto es de lo más salvaje que he visto en televisión”

Pilar Rubio,ante el dolor de Eduardo Navarrete: “Esto es de lo más salvaje que he visto en televisión”

Vivo en una calle que no existe

Pepe lleva 23 años viviendo en una calle sin nombre: "Toda la correspondencia me llega a un bar cercano, incluso Hacienda"

Publicidad