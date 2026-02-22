Bea y Kiko, la pareja de Badajoz que conquistó Atrapa un millón con su pedida de mano… ¡en pijama!

Bea y Kiko son la nueva pareja que concursa en Atrapa un millón y que nos ha conquistado con su eterna sonrisa. Vienen de Badajoz, y su historia nos ha cautivado.

La pareja nos cuenta que está comprometida, y Manel Fuentes ha querido saber cómo fue la pedida de mano, una historia que lo ha dejado boquiabierto: “Fue en la mañana de Navidad en pijama”, ha contado Kiko, provocando las risas del público y las bromas de Manel: “¿La boda será en bañador?”, pregunta el presentador.

Kiko lo había planeado para pedirle matrimonio a Bea en Nochebuena con la familia, pero tienen un bebé que se puso malito, por lo que la petición se atrasó al día siguiente, de una manera casera y especial que no olvidarán. En el vídeo de arriba tienes la historia de esta pareja, ¡dale al play y no te la pierdas!