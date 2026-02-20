Buñuelos de brócoli con mahonesa de sriracha

Para que los buñuelos no se rompan a la hora de freírlos, es importante conseguir una masa compacta. Si es necesario, añade un huevo más. A la hora de dar forma a los buñuelos, trabájalos bien con una cuchara o con las manos para que no quede aire en el interior y no se desparramen en la sartén.

Ingredientes, para 4 personas

2 brócolis

2 huevos

100 g de queso Idiazabal ahumado rallado

150 g de queso manchego rallado

Aceite para freír

Sal

Perejil

Para la mahonesa de sriracha:

2 yemas de huevo

1 diente de ajo

1 cucharada de mostaza Dijon

1 cucharada de salsa sriracha

100 ml de aceite de oliva suave

Sal

Ingredientes Buñuelos de brócoli | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua con una pizca de sal en una tartera (cazuela amplia y baja). Separa los arbolitos del brócoli, introdúcelos en la cazuela y cocínalos durante 3-5 minutos. Pásalos a un bol con hielos, para dar un choque térmico y que se mantenga el color verde.

Pásalos a un bol con hielos | antena3.com

Para hacer los buñuelos, escurre bien el brócoli (sécalo con un papel, si es necesario), pícalo finamente a cuchillo y ponlo en un bol. Agrega el queso Idiazabal y el manchego. Casca los dos huevos. Mezcla bien hasta conseguir una masa espesa y compacta. Con dos cucharas (o con las manos) haz porciones de forma alargada y fríe los buñuelos a fuego vivo en una sartén con abundante aceite caliente (que cubra los buñuelos). Cuando se doren por los dos lados, retíralos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Mezcla bien hasta conseguir una masa espesa y compacta | antena3.com

Para la mahonesa de sriracha, pon las yemas de huevo en el vaso de la batidora. Pela el ajo, trocea y añádelo. Agrega la mostaza, la sriracha, el aceite de oliva suave y una pizca de sal. Tritura, primero poniendo el brazo de la batidora al fondo del vaso y, cuando emulsione, con suaves movimientos de arriba abajo.

Para la mahonesa de sriracha | antena3.com

Dibuja una línea de mahonesa de sriracha en un plato llano y coloca encima 5 buñuelos por ración. Decora con una hoja de perejil.