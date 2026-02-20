Para 4 personas
Buñuelos de brócoli con mahonesa de sriracha, de Joseba Arguiñano: un aperitivo ideal con toque picante
Estos buñuelos de brócoli que ha preparado Joseba Arguiñano son una receta sabrosa que aporta energía, saciedad y nutrientes clave sin dejar de ser divertida y reconfortante.
Publicidad
Para que los buñuelos no se rompan a la hora de freírlos, es importante conseguir una masa compacta. Si es necesario, añade un huevo más. A la hora de dar forma a los buñuelos, trabájalos bien con una cuchara o con las manos para que no quede aire en el interior y no se desparramen en la sartén.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 brócolis
- 2 huevos
- 100 g de queso Idiazabal ahumado rallado
- 150 g de queso manchego rallado
- Aceite para freír
- Sal
- Perejil
Para la mahonesa de sriracha:
- 2 yemas de huevo
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de mostaza Dijon
- 1 cucharada de salsa sriracha
- 100 ml de aceite de oliva suave
- Sal
Elaboración
Calienta abundante agua con una pizca de sal en una tartera (cazuela amplia y baja). Separa los arbolitos del brócoli, introdúcelos en la cazuela y cocínalos durante 3-5 minutos. Pásalos a un bol con hielos, para dar un choque térmico y que se mantenga el color verde.
Para hacer los buñuelos, escurre bien el brócoli (sécalo con un papel, si es necesario), pícalo finamente a cuchillo y ponlo en un bol. Agrega el queso Idiazabal y el manchego. Casca los dos huevos. Mezcla bien hasta conseguir una masa espesa y compacta. Con dos cucharas (o con las manos) haz porciones de forma alargada y fríe los buñuelos a fuego vivo en una sartén con abundante aceite caliente (que cubra los buñuelos). Cuando se doren por los dos lados, retíralos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.
Para la mahonesa de sriracha, pon las yemas de huevo en el vaso de la batidora. Pela el ajo, trocea y añádelo. Agrega la mostaza, la sriracha, el aceite de oliva suave y una pizca de sal. Tritura, primero poniendo el brazo de la batidora al fondo del vaso y, cuando emulsione, con suaves movimientos de arriba abajo.
Dibuja una línea de mahonesa de sriracha en un plato llano y coloca encima 5 buñuelos por ración. Decora con una hoja de perejil.
Publicidad