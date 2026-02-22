Descubre los retos a los que se enfrentan los concursantes en el octavo programa de El Desafío

El duelo de mástiles será el reto protagonizado por Patricia Conde y Eduardo Navarrete. El desafío de escapismo en el que será enterrado vivo es para María José Campanario.

El desafío Glass duo en el que tendrán que aprender a hacer música con vasos es para Willy Bárcenas y la prueba de aprender a mover un coche por las paredes será el reto de Jessica Goicoechea.

José Yélamo tendrá que aprender Pole Dance en altura, el columpio de fuego humano es la prueba de Daniel Illescas y la última apnea será para Eva Soriano.

¡Todo puede ocurrir en la próxima gala de El Desafío!