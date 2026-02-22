Antena3
Tamara Gorro responde a todos los rumores que se han dicho sobre Cayetano Rivera: "No voy a consentir las mentiras"

La influencer regresa de sus vacaciones en Maldivas con Cayetano Rivera. Tras salir a la luz la relación que mantiene con el torero, responde a los rumores y aclara en qué punto se encuentra con él.



Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han convertido en la pareja sorpresa del año. En pleno viaje con amigos a Maldivas, sale a la luz el romance que vendrían manteniendo desde hace varios meses.

Durante su vuelta a España, ambos se han dejado ver juntos y han optado por la naturalidad, haciendo planes de pareja por Madrid y respondiendo con complicidad y humor a los medios.

¿Qué tipo de relación tienen?

La influencer ha hablado por primera vez sin tapujos en nuestro programa y ha aclarado qué tipo de relación hay entre ella y el torero. "Creo que una imagen vale más que mil palabras", advierte, confirmando que hay más que una amistad.

Tamara ha confesado que "está feliz" y que el estallido de la noticia no le ha molestado porque le parece algo bonito. "No le conocéis, es una persona estupenda y un tío maravilloso", afirma Tamara, "es buen amigo, me hace reír... que sea guapo es una obviedad y es lo de menos".



Tamara responde a los rumores: "No voy a consentir las mentiras"

Pese a que la influencer asegura que no ha habido enfados ni tensiones tras salir a la luz su romance, confiesa que sí ha llegado a sentirse abrumada en algunos momentos. "Sale y tiro para delante, pero yo tengo una vida privada y no quiero que se sepa", señala.

Además, Tamara advierte que durante estos días se han dicho muchas cosas sobre ellos que no son ciertas, haciendo alusión a la supuesta llamada que Fran Rivera habría hecho a Cayetano para advertirle de Tamara o al presunto tonteo entre ellos. "No voy a consentir las mentiras y que se pase una línea roja", sentencia Tamara, "el tema de los hermanos es una absurda mentira".



La química entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro continúa creciendo, mientras ellos disfrutan de una ilusión que acapara todos los titulares. ¿Podremos verles este año presumiendo de pareja? ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!





