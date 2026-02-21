Antena3
"Tiene un potencial que no estamos explotando": la idea emprendedora que esta concursante quiere impulsar en Atrapa un millón

Con el dinero que consigan ella y su pareja, Bea quiere montar un centro especial de neurorrehabilitación que vio en Francia.

Bea, concursante de Atrapa un millón

Julián López
Bea y Kiko son la segunda pareja que intentará llevarse el millón de euros de Atrapa un millón tras Dani e Iván, unos hermanos de Madrid que han conseguido llevarse 50.000 euros para cumplir el sueño de su abuela: sobrevolar Madrid en helicóptero.

Dani e Iván, concursantes de Atrapa un millón

Esta nueva pareja llega con una historia muy emotiva y un objetivo muy noble. Por un lado, nos han cautivado cuando Kiko ha señalado que le propuso matrimonio a Bea en la mañana de Navidad… ¡y en pijama! Y, por otro lado, ella tiene una idea emprendedora para adoptar en Badajoz si consiguen mucho dinero: crear un centro especial de neurorrehabilitación.

Bea es fisioterapeuta, y en un viaje e Francia observó estos centros que no se ven en nuestro país. “Tiene un potencial que no estamos explotando”, señala la joven, con ganas de montar un centro especial con neurólogos, con zonas de ocio, con espacio para que pudieran quedarse familiares…

Una idea muy noble que puede lograr con un empujoncito en Atrapa un millón, ¿hasta dónde llegará la pareja? ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que nos ha contado!

