Mejores momentos | Programa 7

Los abucheos del público de El Desafío a Juan del Val tras su crítica a José Yélamo

Por primera vez en el programa, el público ha recriminado su valoración a un miembro del jurado de El Desafío.

Los abucheos del público de El Desafío a Juan del Val tras su crítica a José Yélamo

Carmen Pardo
José Yélamo ha conseguido acabar con la maldición de la Marcha atrás imposible consiguiendo finalizar el desafío.

Tras conseguir el desafío sin ninguna ayuda del coach, Juan del Val ha puesto un pero en el reto de José Yélamo, “la emoción del público te ha dado alguna pista”, le ha dicho el miembro del jurado.

Unas declaraciones que han desatado los abucheos del público, “es la primera vez que pasa esto” ha asegurado Roberto Leal ante la reacción del público de El Desafío.

