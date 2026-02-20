Eric Dane, uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense de las últimas dos décadas gracias a sus papeles en Anatomía de Grey y Euphoria, ha fallecido a los 53 años, apenas diez meses después de anunciar públicamente que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El actor se había convertido en un símbolo de visibilidad para la enfermedad desde que decidió compartir su diagnóstico.

La familia del intérprete ha confirmado su muerte a PEOPLE en un comunicado en el que relatan: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA". Según explican, el actor ha pasado sus últimos días rodeado de sus seres queridos: "Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".

Eric Dane con sus hijas | Getty

Durante los meses posteriores a su diagnóstico, Dane se implicó activamente en la concienciación sobre la enfermedad y en la promoción de la investigación médica. Su familia destaca ese compromiso: "A lo largo de su trayectoria con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de quienes enfrentan la misma lucha".

En el mismo comunicado, también han querido subrayar el vínculo del actor con el público: "Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido", al tiempo que piden respeto en estos momentos: "La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil".

Eric Dane en la temporada 3 de Anatomía de Grey como el doctor MarK Sloan | Cordon Press

Dane alcanzó la fama mundial gracias a su papel como el carismático Dr. Mark Sloan, conocido como "McSteamy", en Anatomía de Grey, personaje que lo convirtió en uno de los iconos románticos de la televisión de los 2000. En los últimos años, había vuelto a conectar con una nueva generación de espectadores gracias a su trabajo en Euphoria.

La muerte de Eric Dane deja un vacío en la televisión contemporánea y en la comunidad de pacientes de ELA, a la que el actor decidió dar visibilidad en la etapa más dura de su vida.